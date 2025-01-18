劉家昌去世一個多月！　前妻甄珍突曬判決開罵「國家公認的騙子」

記者劉宛欣／綜合報導

知名音樂人劉家昌於2024年12月2日癌逝，享壽83歲，他生前於2017年起，與前妻甄珍、兒子撕破臉，並為了財產問題對簿公堂，雙方數度隔空交火。如今他不在人世，甄珍18日突然於臉書曬出長達20幾頁的判決書，大罵「不要再拿一個國家公認的騙子說的話來做文章」！

▲劉家昌去年逝世，甄珍18日突然開罵。（圖／翻攝自劉家昌微博、甄珍臉書）

甄珍18日突然在臉書曬出長達20幾頁的判決書，並附上了一則港媒新聞連結，內容是關於劉家昌與她和兒子的財產糾紛，寫下「我一直認為媒體是公平公正的，不會喋喋不休地報導一個去世人對我和我兒子捏造和污衊的謊言。」她表示自己本來想好好安享晚年，讓事情過去就算了，而且也想給前夫劉家昌保留最後的尊嚴和面子。

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▲甄珍批劉家昌是國家公認的騙子。（圖／翻攝自甄珍臉書）

然而，外界的揣測讓甄珍忍無可忍，表示：「事到如今，不是為了我，也得為我兒子討回一個公道。以下是國家法院判決劉家昌的公文，請媒體以後不要再拿一個國家公認的騙子說的話來做文章。謝謝您們，祝新年快樂！」在她曬出的判決之中，劉家昌被判須歸還甄珍7399萬台幣，還有資金占用費共計1916萬台幣，官司受理產生的一應費用也都須由劉家昌承擔，不得再上訴，日期則是2024年10月，在劉家昌去世之前。