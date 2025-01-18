陳珮騏爆料「演藝圈多深藍支持者」　挺公視喊話立委：考慮撤案可能

記者王靖淳／綜合報導

國民黨最近提案刪除文化部補助公視的預算，此舉引發影視圈反彈，不少藝人得知消息後紛紛聲援，就連八點檔女星陳珮騏也看不下去，透過Threads發文表達對公視的支持，以及對於演藝圈政治標籤化的擔憂，「演藝圈大多數是藍色支持者而且是深藍，希望立委們能好好再考慮一下撤案可能。 」

▲陳珮騏演過不少八點檔。（圖／翻攝自Instagram／carolyncat827）



陳珮騏表示，儘管她作為一位中間選民，不以政黨色彩來決定投票選擇，但仍舊被外界歸類為特定政治立場的支持者，「常倡議愛台灣言論的我，就是被歸類為1450。」她進一步指出公視在影視產業中的角色，認為公視是台灣戲劇創作的重要平台，不受商業利益驅動，專注提升戲劇的品質，「演藝圈大多數是藍色支持者而且是深藍，但公視真的真的真的不是綠的。」

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▲陳珮騏發文挺公視。（圖／翻攝自Instagram／carolyncat827）

陳珮騏認為公視真的幫助了很多文化人的創作，是台灣非常少數能海納百川的戲劇平台之一。最後，她不忘表達對公視未來可能性的期待，儘管她目前可能不會參與公視的戲劇製作，但仍對該平台持續給予低預算和新創作者機會表示讚賞和支持，同時也向立委們呼籲，在考慮相關議題時能深思熟慮，不要輕易撤回對公視的支持和資助。