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《夜市王》總冠軍揭曉！開賣6小時超驚人業績曝光　主委台上感動哭了

記者孟育民／高雄報導

緯來原創大型美食競賽綜藝《夜市王》今（18日）迎來萬眾期待的總冠軍，舞台設於高雄夢時代正對面廣場，最終兩強由南機場夜市、東大門國際觀光夜市PK，店家於下午2點起展開6小時激烈競爭，以營業額高低決定「夜市王」桂冠，最終由東大門 1,727,780元贏了南機場 1,084,004元，全場累積營業額高達281萬元，伴隨著群眾的歡呼聲，現場氣氛感人！

▲▼ 《夜市王》冠軍出爐。（圖／緯來提供）

▲▼《夜市王》冠軍出爐，現場人潮有如跨年。（圖／緯來提供）

▲▼ 《夜市王》冠軍出爐。（圖／緯來提供）

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最後兩強—南機場夜市與東大門國際觀光夜市，率領前9集參賽商家，共計18攤，於高雄夢時代正對面廣場進行決戰。在線直播突破3.3萬人，店家從下午2點開賣，一早就有民眾排隊，最後湧入超過3萬人擠爆廣場，許多攤家排隊甚至沒有盡頭，有民眾排了5小時仍買不到想吃的食物，讓許多人忍不住哀嚎。

▲▼東大門夜市奪冠 。（圖／緯來提供）

▲《夜市王》創下驚人紀錄 。（圖／緯來提供）

經過一夜激戰，全場累積營業額高達281萬，最終由東大門奪冠，奪下獎金100萬，東大門主委上台時更一度盈眶，感謝現場所有人，「太激動了，感謝現場的觀眾，下午幫我打氣電話不斷，看到現場的朋友耐心的等候，一度感動說不出話，排隊真的很辛苦，我真的很不好意思，一直在想我們的速度能不能再快一點。」台下更有民眾舉著「東大門後援會」的牌子，讓主委激動大喊：「花蓮的鄉親，我們做到啦！」

▲▼東大門夜市奪冠 。（圖／緯來提供）

▲東大門夜市奪得獎金100萬 。（圖／緯來提供）
 

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