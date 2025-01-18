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《祕書俱樂部》六月爆婚姻危機嗆小三　修杰楷為愛「賣房又結紮」

記者蕭采薇／台北報導

台劇《祕書俱樂部》中，曾莞婷遭到修杰楷背叛，不但發現戀人涉入貪汙醜聞，甚至還隱瞞已婚身份，這場看似甜美的戀情又暴露出更醜陋的一面，讓她從心碎轉變為決絕。這時元配六月更現身，直接與曾莞婷對質。

▲《祕書俱樂部》六月飾演修杰楷妻子，劇中遇感情危機，霸氣嗆小三曾莞婷。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》六月飾演修杰楷妻子，劇中遇感情危機，霸氣嗆小三曾莞婷。（圖／TVBS提供）

修杰楷在《祕書俱樂部》劇裡，之所以會被發現已婚，是因為資深祕書陳姐（林嘉俐飾）使出殺手鐧，請來修杰楷的正牌妻子江曼菲（六月飾）。六月一句嗆聲：「看樣子，我們品味很像，就連喜歡的男人都一樣」讓曾莞婷如遭雷擊，不得不正視這段不堪的關係。

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▲《祕書俱樂部》六月飾演修杰楷妻子，劇中遇感情危機，霸氣嗆小三曾莞婷。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》曾莞婷巧妙設計了一系列計劃，引導修杰楷賣房又結紮。（圖／TVBS提供）

劇中，曾莞婷面對修杰楷層出不窮的謊言，終於選擇不再沉默，為了試探他的真心，她巧妙設計了一系列計劃，引導他賣房、結紮，而這一切都是她與賴雅妍精心策劃的策略，目的是要將修杰楷的貪汙罪行曝光，為公司奪回被侵吞的款項。

▲《祕書俱樂部》六月飾演修杰楷妻子，劇中遇感情危機，霸氣嗆小三曾莞婷。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》賴雅妍聯手同事們，成功將修杰楷的惡行公諸於眾。（圖／TVBS提供）

最終，兩位女主角聯手同事們，成功將修杰楷的惡行公諸於眾。在情感與職場的雙重挑戰下，曾莞婷從一個被動的受害者蛻變為主動出擊的勇者，她的果斷與智慧成為劇中最耀眼的角色，深深觸動了觀眾的心。

▲《祕書俱樂部》六月飾演修杰楷妻子，劇中遇感情危機，霸氣嗆小三曾莞婷。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》修杰楷劇中被發現已婚，是因為資深祕書陳姐使出殺手鐧。（圖／TVBS提供）

曾莞婷戲外坦言：「高双芸（角色名）讓對方去結紮的橋段真的太激進了，現實中我做不到這麼絕情，面對錯誤的感情，我最多只會選擇斷絕往來。」修杰楷則分享：「這幾場戲花了很多心思去揣摩韓信正的神情，尤其是知道的真相卻不能表現出來的眼神，還有睜眼說瞎話的表情等等，都是很有挑戰性的重要細節」。《祕書俱樂部》每週日晚間8點在TVBS 42台首播，晚間10點於NETFLIX、LINE TV同步上線。

 

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祕書俱樂部, 修杰楷, 曾莞婷, 管麟, 賴雅妍, 張軒睿, 六月

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