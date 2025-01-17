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五月天高雄免費唱「阿信突被公然強吻」全場暴動　犯人身份曝光了

記者蔡琛儀／台北報導

五月天今晚率領蕭秉治、黃霆睿、麋先生，在高雄為公益演唱會「Just Love It！一路向東」打頭陣，五月天登台時更與好友、脫拉庫主唱國璽同台，唱到〈我愛夏天〉時，國璽更無預警踮腳親了阿信的臉頰一下，阿信當場露出害羞笑容，台下歌迷看了也瘋狂尖叫，隨後兩人還親暱手牽手、摟腰，「最萌身高差」放閃的畫面相當可愛。

▲▼▲▼五月天「Just Love It！一路向東」演唱會day1，嘉賓脫拉庫國璽。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天阿信唱一半被好友、脫拉庫主唱國璽親臉，兩人還手牽手，讓台下觀眾嗨翻。（圖／相信音樂提供）

▲▼▲▼五月天「Just Love It！一路向東」演唱會day1，嘉賓脫拉庫國璽。（圖／相信音樂提供）

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原訂去年11月舉辦的「Just Love It！一路向東」演唱會，因颱風攪局而延期，終於在今（17日）順利登場。演唱會雖是免費入場，但無論舞台或演出可說是誠意滿滿，以最高規格方式呈現，高雄場由蕭秉治、黃霆睿、麋先生輪番演出，五月天壓軸登場，時長近四個小時的演唱會，萬名歌迷擠爆高雄流行音樂中心海風廣場，旁邊的大義公園也設有轉播螢幕，現場吸引大批觀眾。

▲▼▲▼五月天「Just Love It！一路向東」演唱會day1，嘉賓脫拉庫國璽。（圖／相信音樂提供）

▲五月天邀請好友國璽為公益助陣。（圖／相信音樂提供）

蕭秉治今以新歌〈活著〉作為開場，並選唱各大尾牙最愛的新歌〈勝利人生〉，接著嗨歌和蕭氏情歌〈感覺犯〉、〈不按牌理出牌〉、〈外人〉、〈偷偷的〉、〈孤獨不是罪〉等歌連發，並宣布2月15日下午將在高流靠海的音浪堤岸廣場舉辦高雄巨蛋限定簽票會；緊接著登場的黃霆睿以Keyboard solo帥氣登場，還重新詮釋告五人的〈愛人錯過〉、五月天的〈後來的我們〉加入了鋼琴的改編。

回到家鄉的麋先生即將在3月1日光榮返鄉登上高雄巨蛋，搶先曝光高雄巨蛋精彩片段，帶來〈廢廢〉、〈天生寂寞〉、〈壞蛋〉、〈聲音〉、〈都是浪漫害的〉、〈HELLO〉、〈嗜愛動物〉，也讓沒搶到票的高雄巨蛋的歌迷一飽耳福；壓軸登場的五月天獻唱超過17首歌曲，超過90分鐘，唱好唱滿，將音樂化為療癒的力量，包括激勵人心的〈勇敢〉、〈出頭天〉、〈永遠的永遠〉，而國璽當初一聽到他們是為公益而唱，馬上一口答應同樂，緊接著他們邀請麋先生和黃霆睿再度上台，一起合唱東部的情懷的歌〈故鄉普悠瑪〉，也象徵著攜手擁抱花蓮。

▲▼▲▼五月天「Just Love It！一路向東」演唱會day1，嘉賓脫拉庫國璽。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天最後邀請麋先生、黃霆睿一起上台合唱。（圖／相信音樂提供）

▲▼▲▼五月天「Just Love It！一路向東」演唱會day1，嘉賓脫拉庫國璽。（圖／相信音樂提供）

「Just Love It！一路向東」演唱會由五月天、任賢齊、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹、宇宙人、GX、鼓鼓 呂思緯、蕭秉治、家家、白安、BOOM！怪物星人、Ray 黃霆睿擔任共演大使，明後兩天將在花蓮縣玉里鎮玉里國小永昌分校運動場，花蓮市東大門廣場輪番開唱，演唱會將免費入場。

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