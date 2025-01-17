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A-Lin小巨蛋開唱「爆酒後台上失控」　才唱一句...演出突喊卡！

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后A-Lin今晚開唱，沒想到唱第七首招牌歌〈寂寞不痛〉時，才唱一句突然轉過身比出「暫停」手勢表示要重唱，「對不起，再一次。」隨後更突然用手遮住嘴巴，讓人誤以為A-Lin情緒激動到要哭，沒想到她接下來說：「不好意思，我剛剛上台前偷偷喝了兩口，打嗝！」還拜託歌迷：「等下前面可以先幫我唱嗎？」相當真性情，令全場粉絲都笑出來。

▲▼A-Lin「A-LINK WITH PASSENGERS–最終站」day1。（圖／众悅娛樂提供）

▲A-Lin今晚在台北小巨蛋開唱。（圖／众悅娛樂提供）

A-Lin「A-LINK WITH PASSENGERS–最終站」17日在台北小巨蛋舉行，也是她本次巡演的畢業演出，三場吸引3.3萬名粉絲到場，吸金7788萬元，開場她在80名舞群的環場熱舞下，懸浮在六公尺高度，以宛如棉被披身的銀白雪后造型，緩緩獻唱動人的母語歌〈Sololen kako ina〉。

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隨後80名舞者緊接向主舞臺凝聚，而A-Lin也挑戰快速換裝，以一襲純白低胸高衩禮服性感現身，銀色亮片安全褲若隱若現發光，配上高筒辣靴和施華洛世奇鑽石項圈，化身「台版碧昂絲，她一連載歌載舞演唱〈Romadiw〉、〈大大的擁抱〉、〈920〉和〈姐妹旅行〉，曲目重新編曲，接著也不忘演唱金曲〈荒唐〉、〈寂寞不痛〉和〈以前以後〉等，讓粉絲聽得如癡如醉。

▲▼A-Lin「A-LINK WITH PASSENGERS–最終站」day1。（圖／众悅娛樂提供）

▲A-Lin為了這場「畢業場演唱會」將節目更新不少地方。（圖／众悅娛樂提供）

A-Lin為了最終場，演出內容幾乎全更新，五套高訂華服也悉數換新，而在舞台正上方全新打造的圓形巨螢幕美不勝收，並一路向外綿延到小巨蛋的極左極右兩端的沉浸式巨幕，再加上A-Lin巧思首度打造的小巨蛋環場步道，與全場1.1萬名粉絲零距離接觸。

雖然前面A-Lin還對歌迷否認自己喝酒：「誰跟你說我喝酒？我說我喝兩杯是飲料！」但她唱完〈幸福了然後呢〉，A-Lin苦笑：「我沒有唱好，怎麼會這樣。」 有歌迷要她再唱一遍，她笑說：「我覺得今天，可能是我有點緊張，然後那個...又加上...我...算了啦，還有很多首歌。」隨後表示樂隊老師說可不可以不要同一首歌唱三次，反應相當可愛。

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