Energy北高雙蛋＋新加坡還唱不夠！　睽違20年「完整體唱馬來西亞」

記者蔡琛儀／台北報導

人氣男團Energy巡迴演唱會經歷台北、高雄、新加坡站後，昨正式宣告將在4月5日前往馬來西亞站，於吉隆坡Axiata Arena Bukit Jalil開唱。

▲Energy將在4月5日於馬來西亞開唱。（圖／相信音樂提供）

他們距離上一次在馬來西亞開唱是在2005年，當時已是Toro離團後的四人組合，這次牛奶、阿弟、書偉、坤達、Toro五人終於再度集結，以五人完全體登上馬來西亞的舞台，坤達說：「真的很期待再到馬來西亞，我們將會帶來原汁原味的表演，希望大家都可以來跟我們見見面。」每次演出前的加油儀式，團長牛奶都會向團員們鼓勵並要大家把每場演出都當作最後一場，用盡全力釋放能量，Toro也自信滿滿地說：「五人全力燃燒、不留遺憾，看一場少一場！」

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即將到來的馬來西亞站，將延續Energy的滿滿誠意與精心設計，帶來震撼全場的能量派對：主舞台融現代科技與經典元素於一體，搭配頂尖燈光設計、動態影像以及多層次舞台佈局，激光電流3D裸視動畫、近距離環繞放電舞台、多首經典歌曲沸騰狂歡，打造極致的視聽盛宴。門票21日開賣，更多相關訊息請密切關注Energy及相信音樂官網、官方臉書粉絲團、instagram及官方微博、微信。