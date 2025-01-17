ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Ivy、陳國華國二兒「公車站遭撞飛」急診！怒控騎士肇逃：能心安嗎

記者陳芊秀／綜合報導

知名音樂製作人陳國華與Ivy的國二兒子於昨日（16）晚間7點半左右，在台北北峰里康寧街的公車站牌前遭遇車禍。他痛心於17日凌晨發文，控訴肇事摩托車騎士撞人後逃逸，透過社群網站發文喊話：「看到這篇文請你到派出所自首。」

▲▼陳國華與Ivy國二兒公車站前遭撞飛急診，深夜怒控摩托車騎士肇事逃逸。（圖／翻攝自臉書）

▲陳國華與Ivy國二兒公車站前遭撞飛急診，深夜怒控摩托車騎士肇事逃逸。（圖／翻攝自臉書）

據陳國華發文，國二兒剛剛走下公車，就遭到一部急竄的摩托車撞飛，騎士隨後倒地卻未查看傷者，反而馬上肇事逃逸，後來由好心路人協助報案。他難掩怒火：「如果你是這位撞傷人而逃逸的騎士，看到這篇文請你到派出所自首，我們還有和解的機會，如果你不出面，那我保證會找到你，請求從重量刑決不寬貸！」他接著質問「你肇事逃逸你能心安嗎？你覺得沒有監視器會拍到嗎？」最後強調給肇事騎士一次機會，切莫造成一輩子的傷害。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文也公開數張照片，其中一張照片顯示醫院急診部門的入口，玻璃門上清楚標示「急診」字樣，內部燈光明亮，另一張照片是北峰里康寧街的公車站牌處，是陳國華愛子遭撞現場。網友紛紛為受傷的孩子祈福。

▲▼陳國華與Ivy國二兒公車站前遭撞飛急診，深夜怒控摩托車騎士肇事逃逸。（圖／翻攝自臉書）

▲▼陳國華與Ivy國二兒公車站前遭撞飛急診，深夜怒控摩托車騎士肇事逃逸。（圖／翻攝自臉書）

▲▼陳國華與Ivy國二兒公車站前遭撞飛急診，深夜怒控摩托車騎士肇事逃逸。（圖／翻攝自臉書）

▲陳國華國二兒送醫急診。（圖／翻攝自臉書）

【陳國華全文】

在1/16晚上7點半左右，在北峰里（康寧街）公車站牌前，有一位國二的小男生剛剛走下公車，就被一部急竄的摩托車撞飛，而騎士也倒地，但是這位騎士並未查看傷者，而馬上肇事逃逸，經好心的路人報案！
我是陳國華，這位被撞飛的國二生是我的兒子，如果你是這位撞傷人而逃逸的騎士，看到這篇文請你到派出所自首，我們還有和解的機會，如果你不出面，那我保證會找到你，請求從重量刑決不寬貸⋯！請你懸崖勒馬，不要做泯滅良心之事，請問你肇事逃逸你能心安嗎？你覺得沒有監視器會拍到嗎？給你一次機會挽救自己，切莫造成一輩子的傷害！陳國華啟⋯

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

推薦閱讀

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員：以為只是感冒

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員：以為只是感冒

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名

Ivy、陳國華國二兒「公車站遭撞飛」急診！怒控騎士肇逃：能心安嗎

Ivy、陳國華國二兒「公車站遭撞飛」急診！怒控騎士肇逃：能心安嗎

尹錫悅被捕「支持者怒出征IU」！IG遭惡評洗版：國民妹妹背叛大家

尹錫悅被捕「支持者怒出征IU」！IG遭惡評洗版：國民妹妹背叛大家

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！　大22歲導演重修駕照親陪產檢

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！　大22歲導演重修駕照親陪產檢

「台人上節目模仿陳冠希」本尊看到了！怒傳私訊：你覺得很好笑嗎

「台人上節目模仿陳冠希」本尊看到了！怒傳私訊：你覺得很好笑嗎

謝金燕孩子生父身分被瘋猜！　葛斯齊曝線索「其實早說明答案」

謝金燕孩子生父身分被瘋猜！　葛斯齊曝線索「其實早說明答案」

女星「突失去肚中二胎」奔醫院檢查　驗出1病：小朋友在提醒我

女星「突失去肚中二胎」奔醫院檢查　驗出1病：小朋友在提醒我

陸「最性感女主播」柳岩爆當小三！耍陰招逼離婚　男方身分起底

陸「最性感女主播」柳岩爆當小三！耍陰招逼離婚　男方身分起底

謝金燕當年秘密赴美生子　他全程陪產…內幕全說了！

謝金燕當年秘密赴美生子　他全程陪產…內幕全說了！

女兒學校被加州野火燒毀！　陳冠希呼籲捐款遭酸「你活該」回嗆了

女兒學校被加州野火燒毀！　陳冠希呼籲捐款遭酸「你活該」回嗆了

林葉亭85歲高齡父又走失！　山區地毯式搜索未果…淚崩曬照求救

林葉亭85歲高齡父又走失！　山區地毯式搜索未果…淚崩曬照求救

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員：以為只是感冒

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名

Ivy、陳國華國二兒「公車站遭撞飛」急診！怒控騎士肇逃：能心安嗎

尹錫悅被捕「支持者怒出征IU」！IG遭惡評洗版：國民妹妹背叛大家

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！　大22歲導演重修駕照親陪產檢

「台人上節目模仿陳冠希」本尊看到了！怒傳私訊：你覺得很好笑嗎

謝金燕孩子生父身分被瘋猜！　葛斯齊曝線索「其實早說明答案」

女星「突失去肚中二胎」奔醫院檢查　驗出1病：小朋友在提醒我

陸「最性感女主播」柳岩爆當小三！耍陰招逼離婚　男方身分起底

謝金燕當年秘密赴美生子　他全程陪產…內幕全說了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Ivy、陳國華

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年
  2. 快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！　大22歲導演重修駕照親陪產檢
  3. 林葉亭85歲高齡父又走失！　山區地毯式搜索未果…淚崩曬照求救
  4. 賴慧如遊杜拜突被通知「台灣住處起火」！　驚見影片：好驚悚
  5. 小孟老師／1月17日星座運勢　別想騙金牛！
  6. 李茂珍109歌成績全歸零「9000萬神曲也遭殃」！　BPM娛樂：很抱歉
  7. Ivy、陳國華國二兒「公車站遭撞飛」急診！怒控騎士肇逃：能心安嗎
  8. 許志豪甜勾超正緋聞女友現身世紀婚禮！　鬆口兩人關係：隨緣也惜緣
  9. 快訊／《穆荷蘭大道》名導大衛林區逝世！享壽78歲…生前患肺氣腫
  10. 華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員：以為只是感冒

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366