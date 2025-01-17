Ivy、陳國華國二兒「公車站遭撞飛」急診！怒控騎士肇逃：能心安嗎

記者陳芊秀／綜合報導

知名音樂製作人陳國華與Ivy的國二兒子於昨日（16）晚間7點半左右，在台北北峰里康寧街的公車站牌前遭遇車禍。他痛心於17日凌晨發文，控訴肇事摩托車騎士撞人後逃逸，透過社群網站發文喊話：「看到這篇文請你到派出所自首。」

▲陳國華與Ivy國二兒公車站前遭撞飛急診，深夜怒控摩托車騎士肇事逃逸。（圖／翻攝自臉書）

據陳國華發文，國二兒剛剛走下公車，就遭到一部急竄的摩托車撞飛，騎士隨後倒地卻未查看傷者，反而馬上肇事逃逸，後來由好心路人協助報案。他難掩怒火：「如果你是這位撞傷人而逃逸的騎士，看到這篇文請你到派出所自首，我們還有和解的機會，如果你不出面，那我保證會找到你，請求從重量刑決不寬貸！」他接著質問「你肇事逃逸你能心安嗎？你覺得沒有監視器會拍到嗎？」最後強調給肇事騎士一次機會，切莫造成一輩子的傷害。

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貼文也公開數張照片，其中一張照片顯示醫院急診部門的入口，玻璃門上清楚標示「急診」字樣，內部燈光明亮，另一張照片是北峰里康寧街的公車站牌處，是陳國華愛子遭撞現場。網友紛紛為受傷的孩子祈福。

▲陳國華國二兒送醫急診。（圖／翻攝自臉書）

【陳國華全文】

在1/16晚上7點半左右，在北峰里（康寧街）公車站牌前，有一位國二的小男生剛剛走下公車，就被一部急竄的摩托車撞飛，而騎士也倒地，但是這位騎士並未查看傷者，而馬上肇事逃逸，經好心的路人報案！

我是陳國華，這位被撞飛的國二生是我的兒子，如果你是這位撞傷人而逃逸的騎士，看到這篇文請你到派出所自首，我們還有和解的機會，如果你不出面，那我保證會找到你，請求從重量刑決不寬貸⋯！請你懸崖勒馬，不要做泯滅良心之事，請問你肇事逃逸你能心安嗎？你覺得沒有監視器會拍到嗎？給你一次機會挽救自己，切莫造成一輩子的傷害！陳國華啟⋯