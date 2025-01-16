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保時捷贊助5台未上市車！開春必看犯罪片導演親找「巴爾幹盜賊」

記者黃庠棻／台北報導

開春必看犯罪鬥智強片《鑽石大劫案：極盜戰》（Den of Thieves 2: Pantera），即將在1月29日（三）大年初一震撼上映。全片將故事背景帶到歐洲，目標史上最大的鑽石搶案，呈現出驚心動魄的犯罪佈局與過程，緊張刺激勢必讓觀眾大開眼界。

▲《鑽石大劫案：極盜戰》即將在大年初一上映。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲《鑽石大劫案：極盜戰》即將在大年初一上映。（圖／采昌國際多媒體提供）

為此，劇組特別跟警察、重大搶案調查人員，甚至是巴爾幹地區的盜賊會面，打造出國際規模的壯觀搶案。為了加強國際化氛圍，導演克里斯汀固德佳斯（Christian Gudegast）在選角上也別具心思，邀請到荷蘭踢拳手、法國綜合格鬥手、巴西拳擊手等各國運動健將，讓動作戲逼真度更加提升。

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不僅如此，片中更有精采度爆棚的飛車追逐戰，並特別選用符合速度感與帥氣形象的保時捷電動車，甚至一次使用五輛Taycan設計車款，打造令人心跳加速的帥氣追逐場面。這也讓本片近期在美國上映之後好評滿載，並一舉登頂全美票房冠軍。

目標全球最大鑽石交易所的電影強片《鑽石大劫案：極盜戰》，以2003年發生在比利時安特普衛的鑽石劫案為故事靈感，導演克里斯汀固德佳斯表示「從一開始，我們就知道要將故事帶到歐洲，特別是進入鑽石的世界並探索這個領域。」

為了深入鑽石搶案領域，打造真實且壯觀的鑽石世界，劇組也做了最全面的調查，導演分享「我們與所有相關人士見面，包括警方、重大搶案的調查人員，甚至還與來自巴爾幹地區的盜賊見面，與他們進行交流，並收集作為這部電影基礎的所有素材。」

▲《鑽石大劫案：極盜戰》即將在大年初一上映。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲《鑽石大劫案：極盜戰》即將在大年初一上映。（圖／采昌國際多媒體提供）

由於本次劫案，是橫跨歐洲各國的國際規模，為了加強國際化氛圍，並讓片中的動作特技與身體效果栩栩如生，在配角挑選上也別具心思，特別選擇兼顧運動與演技的各國運動健將演出，包括荷蘭踢拳手里科費爾胡芬（Rico Verhoeven）、法國綜合格鬥選手西里爾蓋恩（Ciryl Gane）、巴西拳擊手維托貝爾福特（Vitor Belfort）等人。

導演也對這樣的安排表示「他們獨特的外貌和精神，是假裝不出來的，這些人都是硬漢，這部電影的犯罪和黑幫世界也都充滿硬漢氣息，這些演員某種程度代表了這個部分。」

《鑽石大劫案：極盜戰》，不僅擁有精彩的跨國追逐戰，更有驚心動魄的飛車動作戲。在劇本撰寫階段，導演便堅持要將保時捷電動車「Taycan」寫進去，監製塔克圖利（Tucker Tooley）對此表示「這些車必須非常非常快，而且要看起來非常非常帥，Taycan完全符合這兩點，甚至超越！」

▲《鑽石大劫案：極盜戰》即將在大年初一上映。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲《鑽石大劫案：極盜戰》即將在大年初一上映。（圖／采昌國際多媒體提供）

幸運的是，保時捷恰巧客製了五輛Taycan設計車款，卻因為不適合道路駕駛即將銷毀，劇組得知這個消息便馬上收購，更進一步獲得保時捷贊助，讓圖利驚訝直呼「我們就像中了保時捷彩券一樣，這是上天賜給我們的禮物！」

開春必看的犯罪鬥智強片《鑽石大劫案：極盜戰》，即將在1月29日（三）大年初一於台灣震撼上映。本片劇情描述犯下劫鈔案而展開逃亡的主謀唐尼（小歐西亞傑克森飾演），來到歐洲的他卻捲入危險的鑽石竊盜案，更與惡名昭彰的黑幫「黑豹」勾搭上，以全球最大鑽石交易所為目標，策劃一場驚心動魄的搶劫案。

另一方面，未能成功攔截唐尼的警探尼克（傑瑞德巴特勒飾演）陷入人生低潮。一心想要復仇的他，也來到歐洲找上唐尼，向他表示自己已無任何東西可以失去，決定與他聯手這樁史上最大鑽石搶案。不過他們卻沒想到，自己在過程中竟成為其他勢力的追擊目標，必須展開一場鬥智也鬥力的高風險行動。

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