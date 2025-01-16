直擊／玄彬台灣放閃愛妻孫藝真！　靦腆笑了：過年時間只留給妻兒

記者吳睿慈／台北報導

南韓男神玄彬16日為了電影《哈爾濱》來到台灣宣傳，他近來與導演禹民鎬正在趕拍其他作品，坦言所有行程都很滿，但特地把過年休假時間空下來，「那段時間我要好好地與家人度過」，跨海放閃遠在韓國的妻子孫藝真，全場被閃瞎。

▲玄彬來台用中文打招呼。（圖／記者周宸亘攝）



玄彬睽違5年來到台灣，接受媒體受訪時，他用中文打招呼「大家好，我是玄彬」，親切表示「每次來到台灣，所有粉絲都熱情歡迎我、迎接我，雖然行程很忙碌，但來到台灣見到大家，讓我獲得很多力量，之前是為見面會來台，這次是為了哈爾濱，比起之前還激動、悸動、還有更多期待的感覺。」演員朴勳第一次來到台灣，他抱著滿滿好奇心來台，「我在在機場的時候，就先問了玄彬台灣的狀況，還有我們組裡的演員李棟旭也來過台灣，我也有詢問他，他們說有好吃的食物、親切的人，是個很帥氣的城市，實際來到這邊，我覺得比我聽到得還要更好，這次電影《哈爾濱》有出現很多漂亮的場景，希望之後有機會來這裡拍攝。」

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▲▼朴勳來台做足功課，一一列出台灣作品。（圖／記者周宸亘攝）



朴勳來台前做了許多功課，「最近周杰倫的電影《不能說的秘密》也有翻拍韓國版要上映了，還有韓版《聽說》也是翻拍，我覺得台灣電影很浪漫又感性，究竟這樣具有豐富感性的電影，由韓國來拍攝，不知道台灣與韓國的觀眾感受會有怎樣的不同，我很期待，我也希望未來不只是翻拍，希望兩地交流一下拍攝電影。」

▲玄彬放閃過年要跟孫藝真過。（圖／記者周宸亘攝）



玄彬則是行程全被工作填滿，他透露沒有時間看電影，「但是《那些年我們一起追的女孩》一直放在我的未看清單中，之後會找時間看一下」，雖然忙碌於工作中，但他場上不忘放閃妻子：「我這麼忙的行程中，只有過年那段時間是空的，我想要好好地跟家人度過。」導演禹民鎬也說到，「過年的時候，我想和妻子去電影院看侯孝賢導演的電影《千禧曼波》，最近在韓國重新上映了。」《哈爾濱》將於春節賀歲檔期1月29日在台大銀幕上映。

▲玄彬16日出席《哈爾濱》台灣記者會。（圖／記者周宸亘攝）