串流收視週榜／3古裝陸劇登國際串流第一！《國色芳華》上演人妻反擊

記者陳芊秀／綜合報導

台灣2025年開年串流收視大洗牌！其中3部古裝陸劇收視最為強勁，先有王鶴棣《大奉打更人》登Disney+第一，接著是楊紫《國色芳華》、白鹿《白月梵星》也是平台第一。《ETtoday星光雲》與大家一起關注最新串流收視排行。

▲王鶴棣主演陸劇《大奉打更人》在Disney近期收視排行第一。（圖／Disney+提供）

friDay影音／馬東石《犯罪都市4》

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▲friDay影音收視週榜（1/6-1/12）。（圖／friDay影音提供）

馬東石主演的電影《犯罪都市4》是原班團隊強勢回歸，片中飾演刑警，2024年4月在台灣上映，近日上線串流平台，friDay影音收視排行第3。而木村拓哉主演的《型男主廚三星夢特別篇》在多個平台上架，friDay影音收視排行第8，是熱門前10名中唯一一部來自日本的作品。

Hami Video／《我的完美秘書》高收視

▲Hami Video收視週榜（1/6-1/12）。（圖／Hami Video提供）

韓劇《我的完美秘書》開播兩週收視暴衝，最新第四集達11.3%刷新高紀錄。該劇描述獵人頭公司的女性CEO「姜智允」，除了工作以外什麼都不會，全靠身邊的暖男秘書「劉恩浩」為她打點一切，由韓志旼搭檔李浚赫主演，兩人火花在台灣社群網站也大洗版。木村拓哉主演的《型男主廚三星夢特別篇》收視第7名。

iQIYI／《白月梵星》開年奪冠

▲iQIYI收視週榜（1/6-1/12）。（圖／iQIYI提供）

白鹿搭檔新生代男星敖瑞鵬主演的仙俠劇《白月梵星》，改編自星零「神隱三部曲」中的《白爍上神》，是《千古玦塵》、《神隱》之後屬於相同世界觀的故事。劇版描述凡人白爍修仙遇上妖王梵越的愛情故事，男女主角前世是「月彌神君」與「天啟」，原作中是深具人氣的角色，劇版改編後深獲好評，在台灣播出也即刻登上收視冠軍。

▲《白月梵星》iQIYI收視第一。（圖／翻攝自微博）

KKTV／《型男主廚三星夢特別篇》

▲KKTV收視週榜（1/6-1/12）。（圖／KKTV提供）

木村拓哉主演的《型男主廚三星夢特別篇》致敬疫情期後的餐飲界，繼續描述三星餐廳「Grand Maison 東京」的故事，在KKTV收視第一，同時也在friDay影音、Hami Video挺進熱門前10名，再度證明木村拓哉在台灣的影響力。

LINE TV／《國色芳華》開播即登頂

▲LINE TV收視週榜（1/6-1/12）。（圖／LINE TV提供）

陸劇《國色芳華》由楊紫主演，改編自作家意千重在「起點中文網」發表同名小說，以唐代為時代背景，描述商賈之女「何惟芳」為母求藥出嫁官家，得知受騙財產遭吞，決心和離為自己開闢人生新路。她與男主角李現繼《親愛的熱愛的》後二搭，合作火花仍大圈粉絲，不僅在大陸串流、衛視頻道播出，在台灣攻下LINE TV第一，更在國際串流Netflix也奪冠，成績不俗。

▲《國色芳華》開播在台灣多個平台衝上收視第一。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《國色芳華》戲劇類第一

▲MyVideo收視週榜（1/6-1/12）。（圖／MyVideo提供）

古裝陸劇在大陸、台灣同樣受歡迎。《國色芳華》在MyVideo收視第3名，同時是戲劇類節目第一，去年年底黑馬《九重紫》仍在熱門前10名。而電影仍是觀眾首選，馬東石主演的《犯罪都市4》登平台收視冠軍。