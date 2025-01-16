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左眼突霧茫茫「換5醫生1年才發現震撼原因」！　王瀞文曝術後情形

記者張筱涵／綜合報導

知名主播王瀞文於14日在粉絲專頁分享眼疾困擾，求診的過程中共換了5位醫生才找出真正的原因，但因為手術難度高，會動的醫師很少，等待了7個月終於可以接受手術，但因為是局部麻醉的關係且手術成功，她以自身經歷提醒大家眼睛健康的重要性，引發關注。

▲▼王瀞文。（圖／翻攝自FACEBOOK／王瀞文-主播）

▲王瀞文換了5位醫生才找出眼疾真正原因，因手術難度高又等了7個月。（圖／翻攝自FACEBOOK／王瀞文-主播）

王瀞文回憶，2016年左眼被小塑膠空盒擊中後，起初並未在意，但幾天後出現類似「飛蚊症」的症狀影響到視力。然而，她選擇期待自我修復，導致問題逐漸惡化，多年來主持和參加節目時都是視力模糊的狀態，甚至無法看清字卡與塔羅牌，但一直以為是疲勞與3C商品使用過度所致。

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直到2023年某次大陸訪問行程結束後，王瀞文的左眼視野完全變為一片霧茫茫，才意識到情況嚴重，立即回台就醫。然而，經過多次掛號與診治，不同醫師給出的診斷各異，包括「黃斑部水腫」、「視網膜破洞」等，甚至還曾遇到明顯誤診的情況。

▲▼王瀞文。（圖／翻攝自FACEBOOK／王瀞文-主播）

▲王瀞文術後第二天情形。（圖／翻攝自FACEBOOK／王瀞文-主播）

▲▼王瀞文。（圖／翻攝自FACEBOOK／王瀞文-主播）

▲王瀞文術後第5天眼球能正常轉動了。（圖／翻攝自FACEBOOK／王瀞文-主播）

王瀞文嘗試中西醫結合治療、硬式隱形眼鏡矯正、肌肉放鬆治療等多種方法，但均未見效，這段時間她的眼皮變化明顯，甚至因治療引發血腫，連化妝師都感到驚訝。最終，在閨蜜建議下轉院換了5位醫生，碰上一位耐心聆聽完整病史的眼科醫師，改變了檢查方向，發現她的問題源自於飛機艙壓引起的眼外肌受損鬆弛，導致眼球角度偏移。由於此手術難度高、醫師稀少，王瀞文等待了7個月才成功安排手術。

王瀞文解釋：「因為是肌肉角度偏移，無法微創，只能在局麻的震撼教育下，眼尾肌被縫了五針！」術後的她驚喜發現，不僅視力明顯改善，甚至可以不戴眼鏡看電視，術後第五天已能正常睜開眼睛轉動，並準備重返工作崗位。她感謝5位細心的醫生，經歷一年的診治終於找到真正的病因，她特別提醒大家，眼睛是極為精密的器官，任何不適都應及時就醫，避免誤診和延遲治療，同時她也附上術後的3張照片。

【王瀞文臉書全文】

總認為身體器官都有自我修復能力，做了手術才發現唯獨「眼睛」有特權~ 2016年左眼被落下的小塑膠空盒擊中，當時沒在意，幾天後眼內像一條水蛇不停晃動，以為是嚴重飛蚊症！點眼藥洗眼睛都沒有用，能看手機卻無法看電視！我就期待自行修復... 接下來的幾年，晚上眼睛特別模糊，上綜藝節目玩遊戲，看不見大字報。誇張的是每次#命運好好玩 要選塔羅牌，完全看不見卡上的圖案！因為當時又有工作需要外飛，下機取行李，就是一片霧茫茫。 一直認為是自己睡不好，加上重度3C使用所造成！疫情期間都在滑手機，眼晴出現腫脹，戴眼鏡也看不清楚。於是去藥局買了降眼壓藥水和高山症的藥~2023年受邀去對岸訪問，行程最後一天出現疊影，回台出機場，左眼一團白霧，休息兩天無解，立刻去眼科掛號，一位醫師說黃斑部水腫，換另外一家醫院說眼睛沒問題(明明看不見真是庸醫) 於是又轉另一教學醫院，院長無法判定，說先做個飛秒手術去除眼球異物！術後像靈異事件一樣，兩條馬路在我眼中是三條~期間中西醫治療都無解！！謝謝好姊妹的
建議，我轉院換了5位眼醫，終於不再朝著青光眼、黃斑部、視網膜破洞去治療，改成兒童治療法..用硬式隱形眼鏡做對焦調整可惜失敗，皮膚科做眼週肌肉放鬆撥離也無效(造成血腫嚇壞了化妝師)，這段時間委屈大家看我怪怪的眼皮變化！直到替我做視野檢查的良醫，耐心聽完我的故事，改變檢查方向，終於找到了答案。眼睛不適沒就醫又過於疲勞，在飛機的艙壓下，眼外肌受損鬆弛，因為眼睛肌肉無法復健，於是我等了7個月才排到手術，其間多次回診身心俱疲！由於該院僅有兩位醫生能做此手術，於是我每次都和小朋友們一起門診。因為是肌肉角度偏移，無法微創，只能在局麻的震撼教育下，眼尾肌被縫了五針！ 現在是術後第五天，我甚至可以不用戴眼鏡看電視了。醫生說再三天就可以正常工作~ 我很感謝5位細心的醫生，用一年的時間，找到了我的問題。兩年內眼球經歷了兩刀，提醒大家，眼睛太精密，千萬不能被誤診，也不能延遲就診！！
附圖是術後第二天和第五天，眼睛也可以正常睜開轉動

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