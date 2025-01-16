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王瀅《不熙娣》鬥嘴小S再翻紅！　飛北海道「親自下廚」原因曝光

記者黃庠棻／台北報導

熱愛滑雪的王瀅2024年12月底帶著3個女兒、老公出國，去日本北海道滑雪，10天的時間，她們一家從早上8點出發，滑一整天的雪，每天把自己累到不行。

▲王瀅。（圖／鏡藝宏海提供）

▲王瀅擔任服飾品牌代言人。（圖／鏡藝宏海提供）

近日，王瀅擔任服飾品牌大使，大讚機能服飾「3M科技絨，溫暖升級的智慧選擇」、「我絕不容許自己在寒冷的地方穿成肉粽一樣！三明治抗寒理念，透過第一層防風防潑水防紫外線，第二層採用了輕盈保暖防潮，第三層石墨烯結合遠紅外線升溫續熱。是溫暖升級的智慧新選擇。」

▲王瀅。（圖／鏡藝宏海提供）

▲王瀅擔任服飾品牌代言人。（圖／鏡藝宏海提供）

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王瀅更透露自己到北海道旅遊時，就算滑雪再累，回到飯店也堅持要親自下廚煮晚餐。她表示「因為有小孩的關係，不能每餐都外食，所以我們會買食材在飯店煮，而且對小孩來說也比較健康。」

不僅如此，王瀅去年復出螢光幕，火速又成媒體的焦點，事業也再衝高峰，除了有不少業配邀約之外，她經營自媒體僅半年，再以一支「穿高跟鞋如何走路」的短影音，2天衝上47萬，成功卡位全方位貴婦網美。

▲王瀅。（圖／鏡藝宏海提供）

▲王瀅擔任服飾品牌代言人。（圖／鏡藝宏海提供）

有趣的是，王瀅不時上小S主持的《小姐不熙娣》節目，與小S爆笑互嗆，兩人從老公、豪宅、小孩唸的學校等，每一個話題都能瞬間點起戰火，王瀅甚至開玩笑「小S的歌太冷門，根本沒有人聽過」把對方一秒惹怒，錄影現場你來我往，讓觀眾笑翻之餘，也意外獲得不錯的收視成績。

▲王瀅。（圖／鏡藝宏海提供）

▲王瀅擔任服飾品牌代言人。（圖／鏡藝宏海提供）

此外，王瀅也分享，自己會隨身攜帶虎爺娃娃開運，民間習俗「虎爺」能夠招財、驅邪、守護，所以有非常多人到廟宇拜完眾神後，一定會拜虎爺求財保平安。

▲王瀅。（圖／鏡藝宏海提供）

▲王瀅擔任服飾品牌代言人。（圖／鏡藝宏海提供）

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