陳詩媛淚揭啦啦隊內幕　「3年前練習生片段」被挖

記者王靖淳／綜合報導

樂天女孩人氣成員陳詩媛（十元）宣布離隊，她事後透過社群發文二度發聲，強調沒有自己提出離隊，消息曝光後引發各界關注，如今她3年前在個人YouTube頻道上傳的「練習生血淚史全記錄」影片也遭網友挖出，掀起不小討論。

▲陳詩媛3年前當練習生影片被挖。（圖／翻攝自YouTube／看一下十元Hime）

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影片中，陳詩媛坦言自己舞蹈能力並不出色，「今天是樂天女孩練習生第一次練舞，不知道等等要練什麼，所以我現在非常緊張，因為其實我舞蹈能力不算非常好，我現在先自曝其短，免得大家對我期望過高。」她透露在發現啦啦隊的舞蹈動作多從左邊開始時，感到更加不知所措。

▲陳詩媛被老師提醒要多跳舞。（圖／翻攝自YouTube／看一下十元Hime）

到了考核日當天，陳詩媛坦言面對著壓力和挑戰，與球場上的緊張氣氛相抗衡。她分享當下的感受，「這真的很嚴苛，球團沒有告訴我麼考核的範圍。」並表示即使充分準備，臨場的壓力仍讓人難以應對，甚至還一度哽咽地說：「最難的點是因為我們真的太認真，認真到任何一個人如果因為一點小失誤，我就會覺得很難過。」

▲陳詩媛透露考核很嚴格。（圖／翻攝自YouTube／看一下十元Hime）

影片最後，陳詩媛表示自己經過兩個月的訓練，終於獲選為樂天的正式隊員。她描述這段徵選過程的心情變化，「第一個區段是非常有自信，覺得我一定可以上。中間區段感到沒把握，最後一個區段，就是已經進入一個心平氣和的階段，有盡力就好。」她承諾，進入樂天後會更加努力，以不忘初心，並慶幸當初自己勇敢做出加入樂天的決定，「我很開心當初做了這個決定。」