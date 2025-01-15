沈春華女兒出國「心跳飆速急送醫」　5位數海外醫藥費曝光

記者王靖淳／綜合報導

資深主播沈春華最近帶兒女到杜拜旅遊，不過就在3人準備轉住帆船酒店前的當晚，女兒突然感覺心跳加速、呼吸困難，老公在台北得知此情形後建議她趕緊帶女兒送醫，所幸最後在經過診斷和治療後情況穩定。為此，沈春華感嘆「平安健康就是福，在海外尤其能感受到這一點」，同時也透露這次海外就醫的醫藥費相當於1萬5千元台幣。

▲沈春華會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／沈春華Live Show）



沈春華表示，考量到女兒當下的不適情況，她和兒子決定叫救護車。這輛救護車是由杜拜政府的醫療衛生機構管理，約15分鐘後到達他們的飯店，她透露救護車上的醫護人員對女兒進行初步的評估，確定她需要被緊急送往醫院接受進一步的醫療處理。

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沈春華提到，母子女3人在到達醫院後，女兒接受一系列的診斷和治療，其中包含抽血、靜脈注射生理食鹽水及退燒藥物，並進行胸部X光檢查，後來醫生確認，由於近期感冒病毒的流行，女兒的發燒和心跳加速主要是由病毒感染引起的，所幸最終在經過一番治療後，女兒的狀況穩定了。

▲沈春華公開女兒海外就醫的費用。（圖／翻攝自Facebook／沈春華Live Show）

沈春華透露，整個醫療過程的費用被仔細記錄和管理，總費用約為1640阿聯酋迪拉姆，相當於台幣約1萬5千元，這體驗讓她對海外醫療系統有了深刻的認識和感激，「這讓我鬆了一口氣，因為我心裡想著，有一次朋友在日本突然暈厥，住了2天醫院被收了20多萬台幣，海外就醫更貴的例子所在多有。我們將醫療診斷書和費用單據收妥，回到台灣還可以依規定，申請海外醫療部分給付。」