見面會破局！黃宏軒傳「跟毛弟不合」首發聲　曝最後一次聯絡時間

記者黃庠棻／台北報導

男星黃宏軒2024年以BL劇《關於未知的我們》人氣飆升，跟邱宇辰（毛弟）組成的CP更是深受粉絲喜愛，沒想到日前卻爆出雙方粉絲吵架、預定的見面會破局等事。今（15）日出席保養品牌記者會，黃宏軒也被問及跟邱宇辰私下的互動，也大方公開了。

▲邱宇辰、黃宏軒演出《關於未知的我們》深受觀眾喜愛。（圖／ETtoday）

邱宇辰、黃宏軒主演BL劇《關於未知的我們》，講述兩位無血緣關係的兄弟，在長久的相處下，親情與愛情間拉扯的糾葛，兩人在劇中組成CP，受到許多粉絲喜愛，不料卻傳出雙方粉絲隔空吵架，甚至本來預計舉辦影迷見面會也無預警取消。

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▲邱宇辰、黃宏軒演出《關於未知的我們》深受觀眾喜愛。（圖／結果娛樂提供）

對此，黃宏軒今（15）日出席保養品牌記者會，被問及與邱宇辰（毛弟）私下是否有受到輿論影響，他透露兩人還是會聊天，但戲劇《關於未知的我們》結束後就比較少聯絡，直呼「畢竟大家都有其他的規劃」，最近的一次聯繫大約是一個月前。

▲邱宇辰、黃宏軒演出《關於未知的我們》深受觀眾喜愛。（圖／記者黃庠棻攝）

不過，黃宏軒被問到「兩人不合說」也大方回應，雙方在私底下並沒有討論過這件事情，聊天都是聊茶餘飯後的話題，直言兩人「還好，不會有心結」，也不會因為耳聞粉絲吵架而特別聯繫；不少CP粉都期待兩人再度合體，黃宏軒透露不排斥，但沒有被邀約的話也不確定能否合體。

▲邱宇辰、黃宏軒演出《關於未知的我們》深受觀眾喜愛。（圖／結果娛樂提供）