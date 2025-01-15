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被控身材羞辱…曾國城道歉後首露面！　出席尾牙「主動加碼紅包」

記者黃庠棻／台北報導

果陀劇場昨（14）日舉辦2024年「蛇光閃耀-蛇麼戲都好看」尾牙，現場眾星雲集包含曾國城、屈中恆、賴雅妍、蔡燦得、張復健、劉亮佐(斗哥) 、李霈瑜（大霈）、小煜、蔡昌憲等人都到場共襄盛舉。

▲曾國城出席果陀劇場尾牙。（圖／果陀劇場提供）

▲曾國城出席果陀劇場尾牙。（圖／果陀劇場提供）

為了考驗各位合作演員對果陀劇團的熟悉度，團隊準備了一段果陀星攻略搶答賽，每齣戲分別派出一名代表，分別由曾國城、屈中恆、小煜、李霈瑜（大霈）等人參賽，參與果陀作品有5部以上的屈中恆，不僅答題如流，甚至回答出不是自己主演的作品，像是由曾國城與唐從聖主演的《冒牌天使》已經10周年了、《最後14堂星期二的課》演出破300場等問題，最後獲得第一名殊榮，被譽為果陀資優生。

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▲曾國城出席果陀劇場尾牙。（圖／果陀劇場提供）

▲曾國城出席果陀劇場尾牙。（圖／果陀劇場提供

而主持繁忙仍不忘演出舞台劇的曾國城，每次參與果陀尾牙都主動加碼獎金，被視為「行走的紅包」，昨日一到現場，眾人高唱財神到，加碼獎金後，也不忘拱好友劉亮佐、聶雲等人再加碼，現場掌聲及歡呼聲不斷，再掀尾牙高潮，而這也是他陷入身材羞辱風波後首度公開露面，心情似乎沒有受到影響。

▲曾國城出席果陀劇場尾牙。（圖／果陀劇場提供）

▲曾國城出席果陀劇場尾牙。（圖／果陀劇場提供）

此前，曾國城陷入身材羞辱風波，在主持《一字千金》時，對著以高中樂儀旗隊的身份受邀的台大外文系、北一女中畢業生駱俠安說道「欸，這位是柔道的」、「妳看起來比較像教練」，讓女方不滿表示「曾國城憑什麼拿我的身體當作笑點？」

▲▼駱俠安錄製《一字千金》，不滿遭主持人曾國城拿她身材當笑。（圖／翻攝自Threads）

▲駱俠安錄製《一字千金》，不滿遭主持人曾國城拿她身材當笑。（圖／翻攝自Threads）

而曾國城也在事後發文道歉，寫下「看了駱同學的文字，首先要跟駱同學道歉，對不起，我在主持上的措詞，讓駱同學有如此不舒服的感受，我深表抱歉。」

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