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何如芸戒酒3個月「殺青酒破功」　親授4點教戰SOP：撐不到最後

記者王靖淳／綜合報導

女星何如芸最近透過社群發文分享，自己戒酒3個月的經歷，不過卻在殺青酒上徹底破功，同時也列出4點教戰SOP，幽默表示：「即便計畫如此周詳，我還是撐不到最後。」貼文曝光後，掀起不小討論。

▲▼何如芸。（圖／翻攝自Facebook／何如芸Michelle Ho）

▲何如芸透露自己戒酒3個月破戒。（圖／翻攝自Facebook／何如芸Michelle Ho）

何如芸在文中提到，工作時的快樂與工作結束後的慶祝完全是兩回事，而後者更是一場充滿活力的狂歡，「工作時的歡樂是一個層面，工作結束後的瘋狂慶祝又是另一種廝殺。」她詳細描述參加殺青酒會的策略，這包括她自創的一套「教戰SOP」。

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▲▼何如芸。（圖／翻攝自Facebook／何如芸Michelle Ho）

▲何如芸出演的《阿榮與阿玉》日前舉辦殺青酒。（圖／翻攝自Facebook／何如芸Michelle Ho）

何如芸建議在參加酒局前可以先在家先服用解酒藥，並在包包中備好額外的藥物以備不時之需。她還提醒避免坐在主桌附近，並注意不要與人目光接觸以避免被邀請喝酒。此外，何如芸強調，在活動開始時就該進食，以免空腹飲酒導致迅速醉倒，同時也表示，整晚只能喝一種酒，「這桌喝完了去別桌搶，選好離手，打死不能換！」

▲▼何如芸。（圖／翻攝自Facebook／何如芸Michelle Ho）

▲何如芸自創一套殺青酒教戰SOP。（圖／翻攝自Facebook／何如芸Michelle Ho）

儘管計畫周詳，何如芸坦言自己仍無法持久到派對結束，她說笑稱自己最終仍舊提前退出派對。她對於能夠與所有團隊成員共度這最後一刻表示珍惜，並透露華人習慣在酒桌上表達真摯的情感。何如芸表達對未來的期待，希望有天所有人都能再次合作，屆時大家都能超越現在的自己，並祝福每個人殺青快樂。

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