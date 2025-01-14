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陳美鳳2月開唱終於不藏了！　公布「兒子」是他...還將首度同台

記者蔡琛儀／台北報導

由綜藝天王胡瓜統籌製作的「鑽石舞台之夜演唱會」將於2月22、23日在台北流行音樂中心開唱，日前卡司之一的秀場天后陳美鳳現身彩排，表示此次演唱會有著做公益的意義，因此將唱酬捐出，雖然如此，演出內容不縮水，她還自掏腰包，服裝造型將驚艷全場，曲目也將翻新，包括兩首組曲及其他金曲演唱，還有神秘嘉賓將與她對唱。

▲▼胡瓜、陳美鳳、歐漢聲為鑽石舞台之夜演唱會彩排拜早年。（圖／萬星傳播提供）

▲胡瓜(右起）、陳美鳳、歐漢聲將在鑽石舞台之夜演唱會合作演出。（圖／萬星傳播提供）

陳美鳳將演唱的組曲〈風＋熱情沙漠＋對你愛不完〉橫跨70到90年代，是最具動感的舞曲代表。她感謝孔鏘老師的幫忙推薦篩選，並期待大家來體驗她風格的詮釋郭富城金曲；此外，陳美鳳也將與胡瓜、歐漢聲合作演唱，她表示接到胡瓜邀約很開心，「這些年來，每次過年都跟胡瓜一起主持賀歲節目，今年例外，竟發現有些失落感，對他真是依賴耶。」過去兩人都是節目互動，這回首度合唱，而與「乾兒子」歐漢聲也是首次合作演唱，三人彩排默契十足。

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談到今年過年，陳美鳳每天都有圍爐要趕攤，除夕當天與養兄、原生家庭都團聚，過年期間再輪流跟哥哥、姐姐們圍爐，「這些年來都由我負責串起兩邊家人的團聚，維繫凝聚親情、也是給小朋友的一個最好身教！」此外，今年她也要送出100個紅包給親友跟工作人員，大年初五則會與好友藍心湄赴南韓賞雪，「相識多年，這次我們倆也都是首次同台演出，非常別具意義，趁著開唱前身心先放鬆一下，接著返台就要開始為演唱會備戰！」

▲▼胡瓜、陳美鳳、歐漢聲為鑽石舞台之夜演唱會彩排拜早年。（圖／萬星傳播提供）

▲胡瓜（右起）、陳美鳳、歐漢聲為鑽石舞台之夜演唱會彩排拜早年。（圖／萬星傳播提供）

胡瓜表示，今年他將當宅男，為演唱會閉關，過年期間將發出至少100個紅包，以感謝大家的支持；歐漢聲則表示，近來跟著師父胡瓜，驚覺演唱會的主持工作比跨年的主持還累，他首次與乾媽陳美鳳對唱，正在全力準備中，過年期間則要在家好好顧娃，照顧4個月大的女兒。「鑽石舞台之夜」演唱會門票已於年代售票系統與四大超商同步開賣。

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