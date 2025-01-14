《我的完美秘書》李浚赫暖男讓女生瘋狂！私下愛繪畫　為去世愛犬開發遊戲

▲《我的完美秘書》李浚赫的暖男角色受大眾喜愛。（圖／取自leejunhyuk05 IG、sbsdrama.official IG）

圖文／CTWANT

《我的完美秘書》在韓國收視率打敗李敏鎬《問問星星吧》，顯現李浚赫新劇的暖男角色更受大眾喜愛！《我的完美秘書》於2025年1月3日上線，由《福秀回來了》咸俊浩導演、《財閥X刑警》金在洪導演與智恩作家合作。劇情講述除了工作什麼都不會的獵頭公司女CEO（韓志旼飾演），與育兒、生活、工作都做得很好的男祕書（李浚赫飾演）所展開的治癒羅曼史。

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▲韓劇《我的完美秘書》李浚赫暖男秘書角色讓女生瘋狂。（圖／翻攝自SBS劇照）

李浚赫在劇中飾演的角色「劉恩浩」為女強人CEO「姜智允」的袐書，也是獨自扶養六歲女兒的單身爸爸，擁有溫暖面貌與結實的肌肉，內心堅毅與溫柔並重，是符合人們的西裝幻想又能力十足的人物。劇中對女主角許多貼心的舉動也讓OL女性們原地融化，更被視為人生角色的程度。

▲李浚赫在劇中對女主角許多貼心的舉動也讓OL女性們原地融化。（圖／取自leejunhyuk05 IG）

網友看完三集後也大推編劇太會選角以及「李浚赫的臉是男人看到也會愛上吧」，《我的完美秘書》收視率第一集5.2%、第四集直接狂飆至11.3%，可見大眾十分喜歡暖男魅力，再加上與讓人百看不厭的女神韓志旼同台飆戲，收視率直接輾壓李敏鎬搭檔孔曉振的《問問星星吧》，在太空談戀愛的設定背景雖然新穎但普遍評價都是有點尷尬，感覺並沒有比較浪漫，《問問星星吧》收視率第四集也慘跌到2.7%，讓向來有「收視女王」稱號的孔曉振也無法挽救。

▲李浚赫搭檔韓志旼。（圖／取自leejunhyuk05 IG）



李浚赫最被網友稱讚的還不只是他的演技，他私底下最大的興趣是繪畫，2021年為了紀念去世的愛犬「爆米花」還開發一款遊戲《안녕 Popcorn》（再見 爆米花），遊戲內容是一隻小狗有一天和主人在快樂地散步時卻不小心走丟了，為了尋找牠的主人而展開的冒險，遊戲中的人物與外部美術都是具有高水平繪畫功底的李浚赫親手繪製，開發商上也有他的名字。2022年與其他畫家合作發行了同名童話繪本，並捐出全部版稅用來救助動物；2023年此繪本被韓國國立兒童青少年圖書館選定為推薦圖書。

▲李浚赫私下最大的興趣是繪畫。（圖／取自leejunhyuk05 IG）

李浚赫在2017年拍攝《赤身的消防員》時對消防員感到非常辛苦又偉大，最後還捐出了全部片酬作為消防公務員及其家屬的資助，2020年被總統授命為「名譽消防員」，這樣暖心的李浚赫你怎能不愛呢？

▲李浚赫在2017年拍攝《赤身的消防員》，捐出全部片酬作為消防公務員及其家屬的資助。（圖／取自leejunhyuk05 IG）

李浚赫IG大頭照還是用當時替愛犬「爆米花」繪製的畫像，這樣愛狗狗又真的付出實際救援行動的李浚赫難怪圈粉無數。

▲李浚赫的IG大頭照是用當時替愛犬「爆米花」繪製的畫像。（圖／取自leejunhyuk05 IG）

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