八點檔2女星「首映會撞衫」火爆現場曝光！　直接在鏡頭前互嗆

記者黃庠棻／台北報導

民視《娛樂超skr》直擊八點檔《好運來》首映會，眾星雲集，除了精彩的戲劇片段，幕後花絮更是笑料百出。其中，楚宣和蘇晏霈不約而同穿著黃色西裝出席，意外撞衫，兩人更在鏡頭前「互嗆」，引發熱議。

▲《好運來》首映會楚宣、蘇晏霈撞衫。（圖／民視提供）

楚宣在劇中飾演蘇晏霈爸爸的女朋友阿姨，兩人一見面就互不相讓，連在首映會上也不例外。蘇晏霈開玩笑地對楚宣說「很不爽！」楚宣則回擊「不要再學阿姨了好嗎？我也很不開心。」雖然兩人看似不合，但隨後就「抱緊處理」，表示只是把戲中的情緒帶到現實生活中。

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▲《好運來》首映會楚宣、蘇晏霈撞衫。（圖／民視提供）

除了楚宣和蘇晏霈的「撞衫事件」，其他演員也分享了許多有趣的幕後花絮。謝瓊煖和曾子益兩人在受訪時，互動逗趣，謝瓊煖還虧「我還要拜託一哥多多照顧」，讓曾子益連忙跪地求饒，被問到兩人上次合作的時候，謝瓊煖透露「曾子益還沒當一哥的時候」，讓曾子益笑說「姐這麼有綜藝魂，應該一起來民視第一發發發，讓你好好發揮一下」，現場笑聲不斷。

▲謝瓊煖和曾子益在《好運來》首映會互動相當可愛。（圖／民視提供）

此外，鏡頭捕捉到洪毛當場換衣服，他分享八點檔演員的技能，就是隨處可以更衣。他也分享拍攝《好運來》時的一些趣事，透露自己曾在公車上換裝，更笑稱「男生換衣服已經很方便了，女生要換衣服一定更辛苦。」