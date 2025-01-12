BL劇開車直接開到底！陳峻廷張哲偉「運動畫面」家人全看過

記者許逸群／台北報導

三立熱播VBL劇集《全面管控》主演張哲偉與陳峻廷，今（12日）受邀擔任運動品牌「一日店長」，活動現場人氣爆棚，吸引大批粉絲圍觀。張哲偉與陳峻廷開心表示：「很高興在過年前，有機會與粉絲們見面，今天也是這部劇第一個公開活動，特別具有意義。」

▲張哲偉（右）與陳峻廷擔任品牌一日店長。（圖／記者周宸亘攝）

張哲偉與陳峻廷在劇中的身材受到不少討論與關注，張哲偉為了呈現最佳狀態，體脂降到僅剩8%，而陳峻廷也在短時間內成功減重7公斤，一度被劇組下令禁止再瘦。粉絲可從剛播完的第四集中見養眼畫面，兩人的「裸上身」場面更讓大家大呼驚艷。

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▲▼張哲偉與陳峻廷在現場搞笑示範各種困難「合體」。（圖／記者周宸亘攝）

被問到親密戲家人有看嗎，張哲偉跟陳峻廷兩人都說家人很開明，甚至還會跟他們討論跟男生親嘴的感覺。陳峻廷的媽媽看完表示張哲偉真的很壯，但還不敢跟93歲的阿公討論。張哲偉的媽媽也說陳峻廷的人魚線也很厲害，還問兩人是不是有假戲真做！

▲張哲偉與陳峻廷在戲外也CP感十足。（圖／記者周宸亘攝）

《全面管控》的親密尺度超越以往，張哲偉笑說這部戲前期跟後期親吻狀況不同，後面根本就是愛情動作片，團員承隆對於陳峻廷的親密戲感到訝異，直說「你很親耶」，大家都沒想到他的吻功這麼好。

陳峻廷說，張哲偉什麼戲都會搞得很親密。張哲偉只好回應說，因為是機器人不懂情感拿捏，開車就直接開到底！不僅如此，其實，兩人劇中很多親密橋段都是劇本沒有，常常都是張哲偉跟導演討論就加上去的！