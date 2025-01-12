蔡逸帆揭新聞業霸凌黑幕！委屈躲廁所哭「遭酸綠茶婊」　長官飆罵戳頭留陰影

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《小明星大跟班》明（13日）播出「職場霸凌是上班日常？好煩哦！每天都不想上班」，蔡逸帆分享還是菜鳥主播時的辛酸事：「那時候遇到『紅潮倒扁』，每次要下班，長官就會說『妳以為妳可以下班嗎，馬上去現場支援』，有一次我太餓去買便當，別台馬上出獨家，長官馬上打來罵，我駐守1個月再也不敢吃飯。」長期作息不正常，讓她播報到一半緊急掛急診。

▲蔡逸帆揭主播職場心酸。（圖／中天綜合台提供）

蔡逸帆因工作導致身體亮紅燈，但要請假竟還被罵，「我要跟主管請假，結果他拍桌說『妳嘔吐就要請假，是在給我找麻煩是不是』？我默默把假單收起來，躲進廁所哭，有個大長官看到就開口問我『妳還好嗎』，我潰堤了，覺得終於有人關心菜鳥。」但主管看見兩人的互動，卻覺得她在越級報告：「他把我調到午報，可是這樣就壓縮到更多資深前輩的時間，因此辦公室就在傳說『綠茶婊在大長官面前裝可憐』。」

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▲蔡逸帆遭上司針對。（圖／中天綜合台提供）



蔡逸帆還被長官罵到有陰影：「我那個年代的職場霸凌是日常，言語羞辱、公開嘲笑都是習以為常的事情，但我很不能忍受動手動腳，我到現在都很討厭人家碰我的頭。」她分享當時發生的狀況：「11點20分前要交帶，因為要播午報，那菜鳥記者過音比較慢，你第一個就要看攝影師的臉色，因為他會摔鍵盤問你『到底要幾次』，第二是很多資深記者在外面等你、給你臉色，第三是長官會直接在門外狂踹門，我一出來，他就用手指很大力地戳我頭說『妳是白癡嗎？有沒有帶腦上班』，戳到我都站不穩。」