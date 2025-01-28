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是回憶殺！韓二代團「6組神級偶像」重組合體　這團1成員已離世惹淚崩

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓演藝圈偶像團體層出不窮，但二代團卻始終屹立不搖，包括SUPER JUNIOR、HIGHLIGT（BEAST）等，都仍活躍於舞台上，近兩年更有不少二代團、二點五代團紛紛重聚回歸，大掀回憶殺！

KARA

KARA由DSP Media公司於2007年推出，在經歷成熙退團、荷拉與知英加入後，KARA在2009年憑〈Honey〉首次奪得音樂節目冠軍，並成為二代大勢女團代表之一，在日本的人氣更是不容小覷。不過，在2014年妮可與知英相繼退出、齡支加入的兩年後，奎利、昇延、荷拉就宣布合約到期不續約，KARA的團體活動也因此暫停。

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留稿用▲▼韓二代團。（圖／翻攝自X）

▲KARA。（圖／翻攝自X）

到了2022年，KARA為了慶祝成軍15周年，以5人體制時隔7年回歸，活動期雖不長，卻也掀起不小的話題。而感情相當好的她們，在去年7月24日發行了新曲〈I DO I DO〉，其中收錄的抒情曲〈Hello〉，是原本計劃要收錄在2013年正規四輯《Full Bloom》中的歌，而這首歌也包含了已故成員具荷拉的聲音，6人KARA的驚喜禮物令人動容。

留稿用▲▼韓二代團。（圖／翻攝自X）

▲KARA。（圖／翻攝自X）

INFINITE

INFINITE在2010年以歌曲〈Come Back Again〉正式出道，當時由Epik High成員Tablo培訓。2017年8月，成員Hoya退出後，團體以6人形式繼續活動。直到2019年，成員陸續宣布不續約，但仍保留團體成員身份；2022年，INFINITE全體成員離開原所屬公司Woollim娛樂，並在隔年完成了團體商標轉移，以隊長聖圭成立的公司INFINITE COMPANY負責團體活動。

留稿用▲INFINITE。（圖／翻攝自X）

▲INFINITE。（圖／翻攝自臉書）

在自立門戶後，INFINITE 6人排除萬難重聚，在2023年推出時隔5年的全新專輯，同時展開首次的亞洲巡迴演唱會。在去年，INFINITE除了發行數位單曲《Flower》，更睽違7年舉辦了見面會《無限大集會IV》，展現成員之間堅定的團魂，以及與粉絲的羈絆。

留稿用▲▼韓二代團。（圖／翻攝自X）

▲INFINITE。（圖／翻攝自X）

FIESTAR

FIESTAR在2012年出道，成員包括Jei、曹璐、惠美、Linzy、Cheska（2014年退團）和Yezi。她們在2018年解散後，成員們各自發展，Jei轉型成為YouTuber，並於2020年與圈外人丈夫舉辦了小型婚禮。

留稿用▲FIESTAR。（圖／翻攝自X）

▲FIESTAR。（圖／翻攝自X）

成員曹璐在2024年驚喜宣布團體回歸，並將回歸日選在出道十二週年。這次回歸特別之處在於，曹璐自費購入了FIESTAR在2015年發行的歌曲〈You're Pitiful〉的版權，並將這首歌重新編曲為〈You're Pitiful 2024 ver〉，同時推出中文版，時隔8年再度登上音樂節目的舞台，且還是自費打歌，對粉絲的感情與回歸誠意掀起熱烈話題。

留稿用▲▼韓二代團。（圖／翻攝自X）

▲FIESTAR。（圖／翻攝自IG）

B.A.P

B.A.P在2012年以6人形式出道，風格強烈的主打歌〈Warrior〉甫發行便掀起一陣旋風，隔年更直接攻進美國舉辦巡迴演出。然而，他們在2015年因與經紀公司TS娛樂的合約紛爭，沉寂了好一陣子，直到8個月後和解才又復出。

留稿用▲B.A.P。（圖／翻攝自X）

▲B.A.P。（圖／翻攝自臉書）

2018年開始，成員們紛紛出走公司，但同時也強調「沒有解散」。到了2024年，容國、大賢、永才 、鐘業以「BANG&JUNG&YOO&MOON」再度聚首並發行作品回歸，雖然因為商標問題無法使用B.A.P的名義，但仍使用了「兔子」與團體形象做連結，成功聚集了粉絲與大眾的關注。

留稿用▲BANG&JUNG&YOO&MOON。（圖／翻攝自X）

▲BANG&JUNG&YOO&MOON。（圖／翻攝自X）

除了上述成功合體發行作品的團體以外，2NE1、BIGBANG也都在去年公開同框！2NE1已經成功舉辦了首爾演唱會，今年也展開亞洲巡迴演出；而BIGBANG搶先於去年的MAMA頒獎典禮上合體，未來新作品動向同樣備受期待。

留稿用▲▼韓二代團。（圖／翻攝自X）

▲▼2NE1、BIGBANG。（圖／翻攝自IG）

留稿用▲▼韓二代團。（圖／翻攝自X）

留稿用▲▼韓二代團。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

▲KPOP二代團重聚回歸。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

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BAP, INFINITE, KARA, FIESTAR, 2NE1, BIGBANG, BlockB

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