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修杰楷《祕書俱樂部》玩弄感情！　曾莞婷得知「暗黑計畫」淚崩

記者蕭采薇／台北報導

職場劇《祕書俱樂部》修杰楷飾演的韓信正腹黑本性顯露，將戀人高双芸（曾莞婷飾）玩弄於股掌之間。而祕書周家偉（管麟飾）因暗戀曾莞婷，無法坐視不管，最終選擇揭露真相。隨著修杰楷的詭計逐漸被揭開，曾莞婷從甜蜜的戀愛中驚醒，愛情夢瞬間破碎。

▲《祕書俱樂部》修杰楷將戀人曾莞婷玩弄於股掌之間。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》修杰楷將戀人曾莞婷玩弄於股掌之間。（圖／TVBS提供）

管麟告訴曾莞婷事實：「當初買的手鍊一條是送妳，一條不知道送誰。」令無數網友為她的遭遇心痛不已，紛紛留言：「心疼高双芸」。而管麟的勇敢揭露，也展現了他對曾莞婷深厚的感情，為劇情增添了更多情感層次，讓觀眾為他的深情所動容。

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▲《祕書俱樂部》修杰楷將戀人曾莞婷玩弄於股掌之間。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》曾莞婷從甜蜜的戀愛中驚醒，愛情夢瞬間破碎。（圖／TVBS提供）
 
劇中另一條感情線更是火熱升溫，賴雅妍飾演的「Cindy王」與王傳一飾演的單親父親「張世平」，互動越來越親密，賴雅妍以智慧與魅力征服了王傳一及其女兒，但她與張軒睿飾演的孟恆之間，也悄然萌生情愫，兩人在互相打鬧的朝夕相處中，逐漸點燃一些情感火花。

▲《祕書俱樂部》修杰楷將戀人曾莞婷玩弄於股掌之間。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》賴雅妍與王傳一，互動越來越親密。（圖／TVBS提供）

張軒睿的青春活力與王傳一的成熟穩重形成強烈對比，讓賴雅妍的情感選擇成為劇情一大看點。戲外，賴雅妍更坦言能同時被兩位不同風格的男生追求，讓她感到幸運又幸福，對於戲中的情感抉擇，她打趣道：「兩個都想要！」《祕書俱樂部》每週日晚間8點在TVBS 42台首播，晚間10點於串流平台上線。

▲《祕書俱樂部》修杰楷將戀人曾莞婷玩弄於股掌之間。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》賴雅妍（右）與張軒睿（左）也暗生情愫，中為管麟。（圖／TVBS提供）

 

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祕書俱樂部, 修杰楷, 曾莞婷, 管麟, 賴雅妍, 張軒睿

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