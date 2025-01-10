Joeman超辣前女友妮婭結婚了！　開心曬婚照喊：正式成為傅太太

記者劉宛欣／綜合報導

實況主妮婭（Niya）曾與YouTuber Joeman交往，去年11月驚喜宣布答應男友求婚，10日終於在社群宣布正式結婚登記的好消息，並曬出在戶政事務所的夫妻合照，開心表示「幸福感滿滿的」。

▲妮婭登記結婚了。（圖／翻攝自妮婭IG）

妮婭10日在Instagram發文曬出與老公登記結婚的照片，開心宣布「今天我們登記了，一開始沒有什麼真實感～直到拿到新身分證看見配偶欄上的名字時，才真正感覺到『哇～ 我們真的決定走一輩子了』。」她感動直言「很奇妙的感覺，但幸福感滿滿的」，在貼文中她不忘感謝陪同前往的妹妹、姊姊，以及給予支持的爸媽、公婆。

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最後，妮婭不忘感謝老公：「體感8度的天氣陪我穿著短袖在外面拍照留念，什麼事都依著我的想法配合我，期待我們能長長久久、越來越好！」並開心宣告「正式成為傅太太了～」。



以下是妮婭社群貼文全文：





今天我們登記了

一開始沒有什麼真實感～

直到拿到新身分證看見配偶欄上的名字時

才真正感覺到 「哇～ 我們真的決定走一輩子了」

很奇妙的感覺 但幸福感滿滿的

感謝妹妹

本來沒有特別想那麼多覺得就是到事務所簽個名

但妹妹表示「什麼！！！！ 一定要好好拍照留念！！！」

於是從登記預約到衣服到婚約書都特別提醒我幫我一起挑

現場拍攝更是比我還認真更用心

每一張照片都有滿滿的愛～ 謝謝妹妹

也謝謝我的好姊姊

昨天剛從日本回來今天馬上趕來當見證人

我們之所以能這麼順利在一起到今天結婚

妳絕對是最大的功臣

謝謝妳總是聽我說給我建議跟鼓勵

還要感謝家人們的支持～

不管是我的爸媽 還是大叔的爸媽

都很支持我們的決定跟給予我們祝福

最後謝謝老公～

體感8度的天氣陪我穿著短袖在外面拍照留念

什麼事都依著我的想法配合我

期待我們能長長久久 越來越好

正式成為傅太太了～