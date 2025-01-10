記者蔡琛儀／台北報導

「民歌50高峰會」今年唱完台北、台中、高雄場後將劃下句點，今（10日）首場在台北小巨蛋登場，由施孝榮領軍，集結殷正洋、楊耀東、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華、陳艾湄溫馨開唱，15位歌手一連演唱超過50首歌，讓全場聽得如癡如醉。其中被譽為「最美阿嬤」的56歲玉女歌手陳艾湄，還小露性感辣腰，相當吸睛。

▲▼ 56歲陳艾湄保養得宜，露出辣腰甚至可見人魚線。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了更貼近歌迷，本次特別打造延伸舞台，另外還設計加高的階梯式舞台，以及6個升降舞台，是舉辦「民歌50高峰會」20年來，台上最多升降舞台的一次，相當考驗歌手們的走位記性；除了歌曲，動畫、燈光皆充滿濃厚的清新、鄉土氣息，15位風格迥異的民歌手，以各自的特色唱出回憶。

演唱會由8位男歌手登高峰演繹〈今山古道〉磅礴開場，緊接著7位女歌手合唱經典名曲〈木棉道〉，而施孝榮唱完〈歸人沙城〉後，元氣十足高喊：「謝謝大家來參加今天的演唱會，〈歸人沙城〉唱了整整45年，我們一直保持年輕的熱情活力好不好？要盡情的唱、盡情的跳、盡情的哭、盡情的笑！」

▲▼民歌50高峰會最終場台北首場，15位歌手共襄盛舉。（圖／記者黃克翔攝）