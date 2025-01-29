初一到初七「7大禁忌」一次看！打掃、洗頭都要注意　犯了小心窮整年

記者劉宜庭／綜合報導

農曆新年期間，除了走春拜年，還有許多傳統禁忌需要注意，從大年初一到初七，每一天的習俗和禁忌都承載著對新年的期許與祈福。遵循這些傳統，不僅是對文化的尊重，也讓新春更增添喜慶與祥和的氛圍，提供給大家參考哦！新年快樂！

▲春節相關禁忌。（圖／示意圖／pixabay，下同）

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初一忌：洗頭、洗衣、吃稀飯等

大年初一是新年的第一天，許多習俗與財運相關。由於傳統上初一、初二被視為水神的生日，因此這兩天需避免洗頭或洗衣服，否則可能將整年的財運「沖掉」。此外，早餐忌吃稀飯，象徵避免一整年貧窮；也不要叫醒他人起床，否則對方一年都可能被人催促不休。同樣地，白天睡午覺也是禁忌，代表懶惰，影響新年的精神氣象。

初二忌：洗頭、洗衣，送禮須成雙

初二是回娘家的日子，除了延續初一的洗頭和洗衣禁忌外，送禮和包紅包時務必注意數量須成雙成對，避免單數，象徵不吉利。這一天講究的是好兆頭，寓意團圓美滿。

初三忌：點燈、外出

初三被稱為「老鼠娶親日」，習俗上人類需要早早熄燈睡覺，讓老鼠安心成親。此外，這一天也被視為「赤狗日」，赤狗是熛怒之神，外出拜年可能招惹麻煩，因此建議待在家中最為適宜。初三也是補眠的好時機，俗話說：「初一早，初二早，初三睡甲飽。」睡足精神，為新的一年帶來健康與活力。

初四忌：出遠門

初四是「接神日」，據說這天家中的灶王爺和其他神明會回家守護家人。傳統認為，神明回家後會點名，因此家中人員應盡量留在家，不宜出遠門，以表達對神明的敬意。

初五、初六忌：不清掃

初一到初四期間不適合打掃，避免將財運掃出門。然而，到了初五或初六，習俗上需進行大掃除，被稱為「送窮日」。這一天需將過年期間的垃圾全部清理乾淨，象徵揮別窮運，迎接富足新年。

初七忌：出遠門

初七是傳說中的「七煞日」，屬於諸事不宜的日子，尤其忌諱長途旅行或出遠門，以免遇到不順利的事。

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