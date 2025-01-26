盤點5女星伴娘穿搭！劉品言「穿西裝」寓意超感人　小優比新娘還辣

記者劉宜庭／綜合報導

每當演藝圈舉行婚禮時，除了新人風采，伴娘穿搭也經常成為婚禮上一大亮點。以下《ETtoday星光雲》私心盤點5名女神級伴娘，都以各自獨特的風格為好友的婚禮增添光彩。

1.陳喬恩

陳喬恩2016年擔任陳曉、陳妍希婚禮伴娘，當時她穿著平口粉色禮服，展現纖細美腿和嫩白鎖骨，美翻現場眾人。

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▲陳喬恩（前排左二）、阿嬌（前排右二）都是陳妍希婚禮伴娘。（圖／資料照／柴視覺CHAISATUDIO提供）



2.阿嬌（鍾欣潼）

同一場婚禮上，阿嬌也是陳妍希的伴娘之一，高顏值組合被形容是「史上最美伴娘團」。

3.小優（游振宜）

▲小優擔任杜姸婚禮伴娘。（圖／翻攝自小優IG）

小優和無名小站女神杜姸（BeBe）都曾上過節目《大學生了沒》，私下則情同姊妹。她2022年擔任對方婚禮伴娘，穿著綠色低胸禮服，展現傲人身材及豐滿上圍，背後更是挖大洞簍空，當時面對外界提問，杜姸笑說，不介意伴娘穿得比自己更辣。

4.小蠻 （王承嫣）

▲小蠻是賴琳恩、陳乃榮大喜婚宴的伴娘之一。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

賴琳恩和陳乃榮2017年在晶華酒店舉行婚禮時，小蠻同樣以火辣伴娘禮服現身，裙子開岔設計秀出逆天美腿。當時賴琳恩也笑說：「這次性感就留給伴娘，我特別規定今天伴娘的服裝一定要露胸開高衩。」

5.劉品言

▲劉品言以「西裝伴娘」造型現身愛雅婚禮。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）



劉品言2024年底以伴娘身分出席好友愛雅婚禮，不同於一般禮服形式，她這次以「西裝伴娘」造型現身，對方事後曬出2人合照時，也寫下背後感人寓意：「小妹出嫁了，姐姐在我身後保護著我。」