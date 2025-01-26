《歌舞青春》19年了！整理5主演近況　凱碧、夏培都結婚當媽

記者劉宜庭／綜合報導

迪士尼原創電影《歌舞青春》（High School Musical）系列電影自2006年播出後，在當年捧紅了一批年輕演員。時隔多年，這些《歌舞青春》的主演們雖然各自發展，但都在不同領域取得了成就，為觀眾帶來了更多精彩的作品和正面影響。

1.凡妮莎哈金斯（Vanessa Hudgens）

當年在電影當中飾演女主角「凱碧」的凡妮莎哈金斯現年36歲，事業發展順利。她於2023年12月2日在墨西哥圖盧姆與小8歲的MLB球員柯爾塔克（Cole Tucker）結婚，並於2024年7月初宣布喜獲麟兒。除了個人生活，她的演藝事業也持續發展，近期參與了《倒數時刻》、《法國女郎》、《鴞鎮市區》等電影拍攝。

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▲凡妮莎哈金斯因《歌舞青春》爆紅。(圖／翻攝自凡妮莎哈金斯官網）



▲凡妮莎哈金斯、柯爾塔克。（圖／翻攝自IG）

2.艾希莉緹絲黛爾（Ashley Tisdale）

艾希莉緹絲黛爾在《歌舞青春》電影當中飾演經常以一身粉紅色打扮現身的「夏培」，除了繼續演藝事業外，也跨足電影配音領域，也發行過專輯，展現多方面才華。個人生活方面，她2014年嫁給歌手男友Christopher French，成為劇中主演首位結婚的演員，2024年3月更宣布懷二胎，家庭生活幸福美滿，受到各界祝福。

▲艾希莉緹絲黛爾。（圖／翻攝自IG／ashleytisdale）



3.盧卡斯格拉比（Lucas Grabeel）

盧卡斯格拉比最初以網紅身份嶄露頭角，他曾創作了一首歌曲《You Got It》，在網路上爆紅，並在《歌舞青春2》的背景音樂中出現，為他的音樂事業奠定了基礎。然而，在出演《歌舞青春》系列電影後，他的演藝生涯一度陷入低潮。直到2011年，他憑藉影集《錯位青春》中的主演角色再次回到觀眾的視線，重新獲得關注。

▲盧卡斯格拉比與媽媽。（圖／翻攝自IG／mrgrabeel）



近年來，盧卡斯的作品大多專注在展現的聲音魅力，參與了包括《蓋酷家庭》和《Spirit Riding Free》等多部作品，近年來主要專注於音樂劇工作，陸續在IG分享多場演出資訊。

4.柯賓布魯（Corbin Bleu）

柯賓布魯是《歌舞青春》演員中少數仍然專注於舞蹈領域的代表人物，他曾參加知名舞蹈選秀節目《Dancing With the Stars》，憑藉出色的表現吸引了不少目光。除了舞蹈，他在音樂領域也有亮眼成績。2007年，他推出了首張個人專輯《Another Side》，兩年後再次發行第二張專輯《Speed of Light》，展現了他的多才多藝。

▲柯賓布魯。（圖／翻攝自IG／corbinbleu）



在個人生活方面，柯賓於2014年宣布與女星Sasha Clements訂婚，兩人於2016年在加州舉行了一場浪漫婚禮，並在約160位賓客的見證下步入婚姻殿堂。如今35歲的他，持續在舞台劇和電視劇領域發展。2023年夏天，他主演音樂劇《Summer Stock》，之後更在百老匯音樂劇《恐怖小店》（Little Shop of Horrors）中飾演主角西蒙（Seymour）。

5.夢妮克柯曼（Monique Coleman）

夢妮克柯曼在《歌舞青春》中飾演「泰勒」，她是「凱碧」的好朋友，也是柯賓布魯飾演的「查得」的女友。電影結束後，她的演藝事業持續發展，出演了三季的《小查與寇弟的頂級生活》。此外，她還參加過舞蹈選秀節目《Dancing With the Stars》，並取得了第四名的好成績，展現了她的多才多藝。

▲夢妮克柯曼。（圖／翻攝自IG／_moniquecoleman）



近年來，夢妮克柯曼雖然也出演了一些電視劇作品，但她將大部分精力投入到自己創立的組織「Gimme Mo」，該組織專注於幫助年輕人應對生活中的挑戰。她在2010年被聯合國任命為青年大使，積極致力於提高社會對青年問題的關注。從演員到公益事業推動者，夢妮克用行動展現了她對社會的責任感與熱忱，成為一位影響力深遠的榜樣。