《歌舞青春》19年了！整理5主演近況　凱碧、夏培都結婚當媽

記者劉宜庭/綜合報導

迪士尼原創電影《歌舞青春》(High School Musical)系列電影自2006年播出後,在當年捧紅了一批年輕演員。時隔多年,這些《歌舞青春》的主演們雖然各自發展,但都在不同領域取得了成就,為觀眾帶來了更多精彩的作品和正面影響。

1.凡妮莎哈金斯(Vanessa Hudgens)

當年在電影當中飾演女主角「凱碧」的凡妮莎哈金斯現年36歲,事業發展順利。她於2023年12月2日在墨西哥圖盧姆與小8歲的MLB球員柯爾塔克(Cole Tucker)結婚,並於2024年7月初宣布喜獲麟兒。除了個人生活,她的演藝事業也持續發展,近期參與了《倒數時刻》、《法國女郎》、《鴞鎮市區》等電影拍攝。

▲凡妮莎哈金斯因《歌舞青春》爆紅。(圖/翻攝自凡妮莎哈金斯官網)



▲凡妮莎哈金斯、柯爾塔克。(圖/翻攝自IG)

2.艾希莉緹絲黛爾(Ashley Tisdale)

艾希莉緹絲黛爾在《歌舞青春》電影當中飾演經常以一身粉紅色打扮現身的「夏培」,除了繼續演藝事業外,也跨足電影配音領域,也發行過專輯,展現多方面才華。個人生活方面,她2014年嫁給歌手男友Christopher French,成為劇中主演首位結婚的演員,2024年3月更宣布懷二胎,家庭生活幸福美滿,受到各界祝福。

▲艾希莉緹絲黛爾。(圖/翻攝自IG/ashleytisdale)



3.盧卡斯格拉比(Lucas Grabeel)

盧卡斯格拉比最初以網紅身份嶄露頭角,他曾創作了一首歌曲《You Got It》,在網路上爆紅,並在《歌舞青春2》的背景音樂中出現,為他的音樂事業奠定了基礎。然而,在出演《歌舞青春》系列電影後,他的演藝生涯一度陷入低潮。直到2011年,他憑藉影集《錯位青春》中的主演角色再次回到觀眾的視線,重新獲得關注。

▲盧卡斯格拉比與媽媽。(圖/翻攝自IG/mrgrabeel)



近年來,盧卡斯的作品大多專注在展現的聲音魅力,參與了包括《蓋酷家庭》和《Spirit Riding Free》等多部作品,近年來主要專注於音樂劇工作,陸續在IG分享多場演出資訊。

4.柯賓布魯(Corbin Bleu)

柯賓布魯是《歌舞青春》演員中少數仍然專注於舞蹈領域的代表人物,他曾參加知名舞蹈選秀節目《Dancing With the Stars》,憑藉出色的表現吸引了不少目光。除了舞蹈,他在音樂領域也有亮眼成績。2007年,他推出了首張個人專輯《Another Side》,兩年後再次發行第二張專輯《Speed of Light》,展現了他的多才多藝。

▲柯賓布魯。(圖/翻攝自IG/corbinbleu)



在個人生活方面,柯賓於2014年宣布與女星Sasha Clements訂婚,兩人於2016年在加州舉行了一場浪漫婚禮,並在約160位賓客的見證下步入婚姻殿堂。如今35歲的他,持續在舞台劇和電視劇領域發展。2023年夏天,他主演音樂劇《Summer Stock》,之後更在百老匯音樂劇《恐怖小店》(Little Shop of Horrors)中飾演主角西蒙(Seymour)。

5.夢妮克柯曼(Monique Coleman)

夢妮克柯曼在《歌舞青春》中飾演「泰勒」,她是「凱碧」的好朋友,也是柯賓布魯飾演的「查得」的女友。電影結束後,她的演藝事業持續發展,出演了三季的《小查與寇弟的頂級生活》。此外,她還參加過舞蹈選秀節目《Dancing With the Stars》,並取得了第四名的好成績,展現了她的多才多藝。

▲夢妮克柯曼。(圖/翻攝自IG/_moniquecoleman)



近年來,夢妮克柯曼雖然也出演了一些電視劇作品,但她將大部分精力投入到自己創立的組織「Gimme Mo」,該組織專注於幫助年輕人應對生活中的挑戰。她在2010年被聯合國任命為青年大使,積極致力於提高社會對青年問題的關注。從演員到公益事業推動者,夢妮克用行動展現了她對社會的責任感與熱忱,成為一位影響力深遠的榜樣。