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專訪／王仁甫曾想生老三！　季芹「抵死不從」後悔了：擔心空巢期

記者蕭采薇／專訪

在電影《夜校女生》中，季芹飾演獨自拉拔兩個小孩長大的單親媽媽，對念夜校的女兒陳姸霏嚴厲管教。然而，戲外季芹的育兒觀念，則是圍繞著「尊重」、「溝通」與「放手」三個核心價值。現實生活中，與王仁甫育有一雙兒女的季芹說，當面對小孩出外唸書的空巢期，她也心中後悔「沒生第三胎」的想法。

▲季芹《夜校女生》專訪。（圖／興揚電影提供）

▲季芹在電影《夜校女生》，飾演獨自拉拔兩個小孩長大的單親媽媽。（圖／興揚電影提供）

季芹接受《ETtoday星光雲》專訪時透露：「其實我跟仁甫從來沒有因為孩子教育的事大吵過，即使意見不同，我們也會選擇冷靜下來再溝通。」季芹說道：「我尊重仁甫的意見，他也尊重我的管教方式，我們會互相討論，找到一個對孩子最好的方法。」

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她更坦承曾因兒子年幼時行為失控而情緒失控，「那時候我真的很挫折，事後我仔細反省，也跟仁甫好好談談，我們都學到情緒管理對親子關係的重要性。」

▲季芹《夜校女生》專訪。（圖／興揚電影提供）

▲季芹正當紅時發現懷孕，走入婚姻和家庭中。（圖／興揚電影提供）

像是面對兒子轉學的抗拒，季芹與王仁甫雖然尊重兒子的意願，但最終仍為孩子做出轉學的決定。「兒子一開始非常不滿，甚至頂撞我，但我們選擇耐心溝通，坦誠表達我們的想法，最後他理解了我們的用心。」季芹分享道：「兒子後來跟我說謝謝，那一刻真的非常感動。」

談到孩子的未來規劃，季芹和王仁甫計劃送孩子到國外求學，展現對孩子獨立自主的支持。 「捨不得是肯定的，但孩子終究要獨立。」季芹說，「我更擔心的是我們未來面對的『空巢期』，哈哈！」 她更透露曾因顧慮而拒絕王仁甫生老三的提議，「當時我抵死不從，想說『我好不容易可以喝酒了耶』，現在想想，好像有點後悔。」

▲季芹《夜校女生》專訪。（圖／興揚電影提供）

▲季芹透露，30幾歲也生過一場大病，從此改變很多想法。（圖／興揚電影提供）

除了孩子，季芹也分享了她自身經歷的轉變。 「我30幾歲也生過一場大病，生病前的我和現在的我有很大落差，以前覺得工作和存錢很重要，如果是以前的我，應該不敢爬百岳，也不可能去潛水、當滑雪教練。」現在，她更重視內在的成長與自我探索，將戶外運動視為與自己對話的珍貴時光。

家庭生活方面，季芹和王仁甫展現出自然且充滿愛的互動，即使孩子偶爾會嫌棄他們的親密互動，他們依然大方展現愛意。「我跟我老公每天在家也滿噁心，兒子常說：『夠了嗎？可以了吧！』」季芹笑說，但他們依然會在孩子面前擁抱親吻，毫不避諱。

▲▼王仁甫和季芹之永遠的芹仁。（圖／翻攝自FACEBOOK／王仁甫和季芹之永遠的芹仁）

▲王仁甫和季芹考到日本SIA國際認證的滑雪指導員證照。（圖／翻攝自FACEBOOK／王仁甫和季芹之永遠的芹仁）

 她也分享了單獨與孩子旅行的經驗，以及夫妻倆為維繫感情而安排的兩人世界。「以前都是一家四口出去，現在偶爾會有單獨我陪女兒或兒子的旅行，感覺截然不同。」季芹表示，和女兒的旅行更能專注在她身上。

▲季芹《夜校女生》專訪。（圖／興揚電影提供）

▲季芹認為，與老公王仁甫的單獨約會，更是婚姻中不可或缺的維繫感情的關鍵。（圖／興揚電影提供）

而與王仁甫的單獨約會，更是婚姻中不可或缺的維繫感情的關鍵。 「平常所有行程都遷就小孩，偶爾也要安排一次只有兩個人的旅行，這太重要了。」 她更提到自己也開始嘗試獨自旅行，尋找屬於自己的空間和時間，女兒也曾對王仁甫說：「爸爸，你上半生目標都完成了，下半輩子要陪伴媽媽完成他的人生夢想。」讓季芹非常窩心。

 

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季芹, 夜校女生, 王仁甫

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