記者陳芊秀／綜合報導

27歲男星張家陞曾參加《全明星運動會4》表現搶眼走紅，最近演出BL劇《獨佔接班人》，戲裡飾演殯葬業接班人，與毛祁生飾演的王牌禮儀師萌生愛情。然而劇集正在播出中，他被爆私約粉絲，並向對方說「都不知道要把妳當朋友還是粉絲」，截圖曝光遭痛批「噁出新高度」。

▲張家陞《全明星運動會4》表現搶眼走紅。（圖／翻攝自IG）

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▲張家陞演出BL劇《獨佔接班人》正在播出中。（圖／翻攝自IG）



有娛樂博主在Threads、微博曝光一連串截圖，並聲稱是張家陞與某位女粉絲的對話。根據截圖對話，他問「妳有去過U2嗎？」並解釋該處像私人包廂可以看電影、有枕頭可以躺著，笑回「通常都情侶去」，女粉絲將其理解為在大陸的私人電影院。接著他問「要去嗎」，女粉絲問「怎麼回事？話題怎麼往這個方向走了，不是都是情侶才會去的嘛？」而他回答「開玩笑的」、「因為怕尷尬所以說開玩笑的」。

▲張家陞私訊女粉絲截圖曝光。（圖／翻攝自微博）

除了約去U2電影院，張家陞傳訊問「我都不知道要把妳當朋友還是粉絲」，還說「因為我很想帶妳去吃飯之類的，但我怕這樣不好，我是抱持著外地的朋友來的心態」，得知對方的LINE後還主動傳QR Code給對方掃碼加好友。接著LINE互動中，他傳訊關心天氣降溫，提醒多穿衣服，又稱「見我可以少一點」。

▲張家陞與女粉絲LINE對話。（圖／翻攝自微博）

爆料網友聲稱，受邀的粉絲沒有答應與張家陞出去，而私訊對話約對方去U2電影院，質疑「是不是開玩笑你心知肚明」。除此之外，張家陞被質疑演BL劇又討厭劇宣直播，為此感到不舒服，稱目的是賺錢，又坦承自己也會想賺錢等，再度被網友批評沒有考慮到搭檔對象，爆料粉絲怒發文「不想營業回家當素人吧」。