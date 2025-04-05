YTR超直白遇偷拍「被吐槽不挑食」　急上火線反擊酸民

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber超直白好友福爾思庭上個月底遇偷拍，氣得她狂奔抓住對方到警局做筆錄，兩人事後也在社群發文還原事發經過，不料卻出現酸民留言吐槽。為此，超直白公開截圖發聲了，「被偷拍還要被酸？」

▲福爾思庭、超直白被偷拍。（圖／翻攝自Instagram／afra_0629）

透過超直白在IG發文曬出的截圖可見到，有網友在得知她和福爾思庭被偷拍之後，在文章底下留言酸她們，「也不是什麼大正妹」、「這個偷拍男不挑食」、「男生真的餓了，都不挑」、「長這樣也會被偷拍，真是不可思議」、「連妳都偷拍，全球90%的女人要好好保護自己。」讓她看完留言後傻眼直呼：「人生奇特的體驗？被偷拍還要被酸酸？」

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▲超直白遇偷拍還被酸民嗆。（圖／翻攝自Instagram／afra_0629）

事實上，福爾思庭上個月底才在IG發文還原遇到偷拍的過程，她表示當時發現有個陌生男子在她們周遭徘徊，讓她覺得很可疑，所以馬上拿出手機錄對方。她透露，偷拍她的人看到她在錄影，馬上跑起來，讓她感到相當氣憤，所以也趕緊追上去。隨後，她在路人的幫忙下揪住偷拍男，並前往警局做筆錄，為此她氣喊：「以後壞人都不要被我遇到，我見一個，捉一個。」