ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

YTR超直白遇偷拍「被吐槽不挑食」　急上火線反擊酸民

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber超直白好友福爾思庭上個月底遇偷拍，氣得她狂奔抓住對方到警局做筆錄，兩人事後也在社群發文還原事發經過，不料卻出現酸民留言吐槽。為此，超直白公開截圖發聲了，「被偷拍還要被酸？」

▲▼福爾思庭、超直白被偷拍。（圖／翻攝自Instagram／afra_0629）

▲福爾思庭、超直白被偷拍。（圖／翻攝自Instagram／afra_0629）

透過超直白在IG發文曬出的截圖可見到，有網友在得知她和福爾思庭被偷拍之後，在文章底下留言酸她們，「也不是什麼大正妹」、「這個偷拍男不挑食」、「男生真的餓了，都不挑」、「長這樣也會被偷拍，真是不可思議」、「連妳都偷拍，全球90%的女人要好好保護自己。」讓她看完留言後傻眼直呼：「人生奇特的體驗？被偷拍還要被酸酸？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼福爾思庭、超直白被偷拍。（圖／翻攝自Instagram／afra_0629）▲▼福爾思庭、超直白被偷拍。（圖／翻攝自Instagram／afra_0629）▲▼福爾思庭、超直白被偷拍。（圖／翻攝自Instagram／afra_0629）

▲超直白遇偷拍還被酸民嗆。（圖／翻攝自Instagram／afra_0629）

事實上，福爾思庭上個月底才在IG發文還原遇到偷拍的過程，她表示當時發現有個陌生男子在她們周遭徘徊，讓她覺得很可疑，所以馬上拿出手機錄對方。她透露，偷拍她的人看到她在錄影，馬上跑起來，讓她感到相當氣憤，所以也趕緊追上去。隨後，她在路人的幫忙下揪住偷拍男，並前往警局做筆錄，為此她氣喊：「以後壞人都不要被我遇到，我見一個，捉一個。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

免費！只要１張照片　用ChatGPT做專屬公仔動畫

推薦閱讀

台灣第一人！　林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

台灣第一人！　林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

快訊／BL劇男星張家陞認「約女粉去U2」對話　道歉：讓大家失望

快訊／BL劇男星張家陞認「約女粉去U2」對話　道歉：讓大家失望

謝和弦深夜嗆前妻：還沒離婚就偷約炮！　隔空嘲：活該被寫進歌裡

謝和弦深夜嗆前妻：還沒離婚就偷約炮！　隔空嘲：活該被寫進歌裡

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

林芯儀勇奪健美冠軍　「體脂只剩13%」狠操8個月全身傷...內幕曝光

林芯儀勇奪健美冠軍　「體脂只剩13%」狠操8個月全身傷...內幕曝光

台女星嫁香港豪門7年首鬆口離婚！婚變導火線曝光…丈夫家世驚人

台女星嫁香港豪門7年首鬆口離婚！婚變導火線曝光…丈夫家世驚人

BL劇男星被爆「私約女粉」去U2！　曖昧對話外洩「通常都情侶去」

BL劇男星被爆「私約女粉」去U2！　曖昧對話外洩「通常都情侶去」

L級女優「水太黃」吸1700萬人朝聖！　穿尿色比基尼致歉被讚翻

L級女優「水太黃」吸1700萬人朝聖！　穿尿色比基尼致歉被讚翻

《白雪公主》票房、評價跌穿地心！迪士尼急喊停真人版《魔髮奇緣》

《白雪公主》票房、評價跌穿地心！迪士尼急喊停真人版《魔髮奇緣》

林美貞突發「畢業文」瘋傳情變！與孫興分合24年…3個月前認復合

林美貞突發「畢業文」瘋傳情變！與孫興分合24年…3個月前認復合

謝欣穎提到兒子認了　「是老天爺派來撫慰我的心靈」

謝欣穎提到兒子認了　「是老天爺派來撫慰我的心靈」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

台灣第一人！　林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

快訊／BL劇男星張家陞認「約女粉去U2」對話　道歉：讓大家失望

謝和弦深夜嗆前妻：還沒離婚就偷約炮！　隔空嘲：活該被寫進歌裡

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

林芯儀勇奪健美冠軍　「體脂只剩13%」狠操8個月全身傷...內幕曝光

台女星嫁香港豪門7年首鬆口離婚！婚變導火線曝光…丈夫家世驚人

BL劇男星被爆「私約女粉」去U2！　曖昧對話外洩「通常都情侶去」

L級女優「水太黃」吸1700萬人朝聖！　穿尿色比基尼致歉被讚翻

《白雪公主》票房、評價跌穿地心！迪士尼急喊停真人版《魔髮奇緣》

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

福爾思庭, 網紅, YouTuber, 超直白

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 16個月大嬰兒演員出道！遭轟荒唐「連話都不會說」　公司急發聲明
  2. 陸千萬網紅「疑欠錢遭警帶走」回應了！反控前男友逼債：願為天真買單
  3. 《難哄》宣布拍電影版！「白敬亭、章若楠不回歸」過往表態被挖
  4. 咻比嘟嘩小馬認了學壞還吸毒　靠姊姊拿剃刀把自己拉回來
  5. 超洗腦神曲〈八方來財〉原唱要來台灣了！　「才26歲」背景曝光
  6. 陳喬恩46歲生日「嘟嘴放閃老公」　甜曬低胸合照：本人很滿意
  7. 台裔男子在澳洲組25人樂團！　還找2台灣大咖饒舌歌手助陣
  8. 倖田來未陪台日混血尪掃墓！　現身宜蘭「接地氣蹲路邊」：還會再來
  9. 吳謹言剛生「老公爆私約女星」遭嗆：已婚老實點！　真相曝光尷尬了
  10. 麋先生全員穿西裝了！　緊急飲控成果曝光超帥

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366