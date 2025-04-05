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胡瓜被白癡公主弄死　想帶瓜回家天王也瘋了

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜Youtube頻道《下面一位》頻道，開播以來深獲網友好評，數部影片突破百萬點閱，讓胡瓜體會到網紅的感覺，也即將舉辦個人首場的見面會與粉絲同樂，感謝一路一來支持的粉絲。

▲胡瓜(左)訪問白癡公主。（圖／下面一位）

▲白癡公主邀胡瓜回家。（圖／下面一位）

最近胡瓜邀請到白癡公主，頻道已有150多萬的訂閱，癡癡算是YTR的始祖也是胡瓜的前輩。兩人到保齡球館重溫老派約會，胡瓜也回憶起過去主持的保齡球節目，當場喊出經典口號：「BJ GO！」讓他回憶滿滿。

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▲胡瓜(左)訪問白癡公主。（圖／下面一位）

▲胡瓜跟白癡公主一起打保齡球。（圖／下面一位）

白癡公主尺度較大，開玩笑的程度讓胡瓜頻頻朝招架不住，當胡瓜像白癡公主詢問：「你有看我的下面一位嗎？」白癡公主開玩笑的回：「下面哪裡？」大尺度的回覆讓胡瓜忍不住表示：「你講話一定要這樣嗎？」癡癡還說要帶胡瓜回家，讓天王也是招架不了。

▲胡瓜(左)訪問白癡公主。（圖／下面一位）

▲兩人一起用餐。（圖／下面一位）

談到白癡公主成為Youuber的契機，小時候的夢想是想要當演員，大學時期因老師提供想法，讓白癡公主嘗試了許多二創配音，激發了她的興趣，也沒想太多的就將作品上傳YT，創造出百萬流量。而胡瓜也虛心向白癡公主求教，擔憂自己是否太晚進入自媒體圈，對此白癡公主信心喊話：「完全不會！永遠不嫌晚！」給予胡瓜極大信心。

▲胡瓜(左)訪問白癡公主。（圖／下面一位）

▲胡瓜(左)訪問白癡公主。（圖／下面一位）

隨後胡瓜帶白癡公主到復古的西餐廳，餐廳過去還有著經典的相親餐，讓胡瓜回憶起以前相親的氛圍，透露以前會必備會問的問題，也和白癡公主詢問現代年輕人都用什麼方式認識交友，了解一下現正流行的趨勢。胡瓜也展示自己流行的一面，向白癡公主表示：「吃完飯要來看我家的貓後空翻嗎？」說出逗趣的流行語讓白癡公主驚訝又覺得好笑。

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胡瓜, 丁柔安, 白癡公主

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