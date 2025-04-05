《白雪公主》票房、評價跌穿地心！迪士尼急喊停真人版《魔髮奇緣》

▲近日，由金球獎影后瑞秋曾格勒擔綱演出迪士尼動畫改編真人電影《白雪公主》上映，然而全球票房低迷不振。（圖／迪士尼提供）

圖文／CTWANT

近日，由金球獎影后瑞秋曾格勒擔綱演出迪士尼動畫改編真人電影《白雪公主》上映，迎來毀滅性的負評轟炸，全球票房表現同樣悽慘，預計將迎來1至2億美元的虧損；為此，那怕迪士尼已經對下部真人改編電影《魔髮奇緣》（Tangled）籌備多時，並且預定在夏天開拍，但昨日（4）傳出消息，迪士尼已經急踩剎車，中止了《魔髮奇緣》真人版的籌備工作。

《魔髮奇緣》是根據格林兄弟的童話《長髮公主》改編而成，曾在2010年被迪士尼製作為動畫電影。而根據此前消息，迪士尼影業此前已敲定將本作交給《大娛樂家》（The Greatest Showman）導演麥可‧葛雷希（Michael Gracey）執導，並預定在2025年夏天正式開拍。

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▲《魔髮奇緣》是根據格林兄弟的童話《長髮公主》改編而成，曾在2010年被迪士尼製作為動畫電影。（圖／翻攝YT／DisneyMusicVEVO）

不過據《好萊塢記者報》報導，在《白雪公主》上映並且迎來全球票房仆街後，迪士尼影業擔心此一成績將有損接下來一系列迪士尼動畫電影真人化版本的票房號召力，因此先出面喊停計畫。《好萊塢記者報》還指出，目前消息人士都無法確定這是永久性的取消計畫、暫時性的休息止血，或者要重新擬定創作方向－－最後這個選項，則是受到了《小美人魚》、《白雪公主》一連2部電影採取顛覆童話性的選角後帶來的憂慮。

據了解，此前《魔髮奇緣》除了已訂下由麥可‧葛雷希執導外，也已訂下由《雷神索爾：愛與雷霆》（Thor：Love and Thunder ）共同編劇、Netflix電影《復仇好閨蜜》（Do Revenge）導演珍妮弗‧凱婷‧羅賓森（Jennifer Kaytin Robinson）編寫劇本；主角「樂佩公主」則曾傳出接觸過二代黑寡婦佛羅倫絲‧普伊（Florence Pugh）與美國樂壇天后莎賓娜‧卡本特（Sabrina Carpenter）等女星，但並未宣布正式選角。

據了解，在《魔髮奇緣》喊停後，迪士尼影業仍有2部真人版電影《星際寶貝》（Lilo & Stitch）、《海洋奇緣》（Moana）預定將於今、明年暑期檔上映。至於評價如何，仍有待觀察。

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