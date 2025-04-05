台女星嫁香港豪門7年首鬆口離婚！婚變導火線曝光…丈夫家世驚人

記者陳芊秀／綜合報導

女星苟芸慧在台灣出生、赴香港發展演藝事業，曾和郭富城傳緋聞，2018年和富三代男友陸漢洋結婚，然而嫁入豪門將近7年卻屢傳婚變。她近日受訪時，終於鬆口已經和丈夫辦離婚手續。

▲苟芸慧嫁香港豪門7年，鬆口與丈夫辦離婚。（圖／翻攝自IG）

據港媒《香港01》報導，苟芸慧日前受訪時透露會全面復出工作，並提到仍有文件正在處理，婚姻狀況引發外界揣測。她表示4月底會拍廣告，有關TVB電視台是否有邀約拍戲，坦言自己不太積極，現在先拍廣告。有關是否已經簽字離婚，她首度承認手續正在進行中：「差不多完成了，但還需要一些時間。」至於網友對財產分配，她表示：「感謝大家的關心，但這些屬於個人問題，需要自己慢慢處理。」未來生活上是否有問題、財務是否充裕等，她回應自己也有投資，不會太過擔心。

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另外據《星島日報》報導，苟芸慧因賽車與丈夫結緣，然而嫁入豪門2年後就已經傳出婚變，當時是疫情期間，原因與規劃生育有關，她渴望當媽媽，但是丈夫從小在單親家庭長大，對養育孩子態度保留，成了離婚導火線，外傳她2021年就已經搬離貝沙灣的愛巢，近年已經沒有曬合照放閃。

陸漢洋是香港知名賽車手，父母來頭都很大，爸爸是香港「公和建築」創辦人陸孝佩，媽媽為連鎖上市麵包品牌「聖安娜餅屋」創辦人Catherine。雖然被稱為「富三代」不過港媒曾傳他是私生子，一直與媽媽生活並移民加拿大，父子關係疏離，他對於家族的事情相當低調不對外透露。