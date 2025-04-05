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謝和弦深夜嗆前妻：還沒離婚就偷約炮！　隔空嘲：活該被寫進歌裡

記者陳芊秀／綜合報導

歌手謝和弦昨日（4）深夜曬出頑童MJ116新歌MV〈無袂煞〉截圖，正是瘦子唱著歌詞「他不拜關二哥，Ozi他只勾二嫂」的畫面。他發文隔空再嗆前妻Keanna沒離婚就出軌偷約炮，「活該被瘦子寫進歌裡認證」。

▲▼謝和弦深夜嗆前妻：還沒離婚就偷約炮。（圖／翻攝自臉書）

▲謝和弦深夜發文，PO頑童MJ116新歌MV〈無袂煞〉截圖。（圖／翻攝自臉書）

截圖是瘦子在MV中雙手合十求饒，歌詞唱著「他不拜關二哥，Ozi他只勾二嫂」，謝和弦配字「如果要比爆料這次我比勾惡早」。他PO文「確實是還沒跟我離婚就偷約炮暈船，惡嫂還先告我外遇再舉報我抽大麻，活該被瘦子寫進歌裡認證哈哈哈哈」，接著再稱最恐怖的是「自爆懷孕還約炮，難怪胎盤死胎小孩沒有心跳」。

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▲▼謝和弦深夜嗆前妻：還沒離婚就偷約炮。（圖／翻攝自臉書）

▲謝和弦嗆：還沒離婚就偷約炮。（圖／翻攝自臉書）

網友形容「咱扣哥也要加入戰局，不知道有沒有歌可以聽」，謝和弦放了一年前發表的歌曲〈人肉真好吃〉，還有人稱「還是我們扣哥real」、「扣哥五告派」。另一派網友感嘆「最無辜的永遠是小孩，可以用這種幸災樂禍的心態去戲謔述說一個生命，腦子抽到壞掉」、「辛苦你了」。

頑童MJ116的新歌〈無袂煞〉引發議論，其中歌詞「他不拜關二哥，Ozi他只勾二嫂」，被指疑似開嗆ØZI過往與吳卓源、自己表哥之間的感情糾紛。Keanna日前發限動放一個大笑貼圖，配文「記得拜關公，別只拜月老」，面對私訊、電話、來詢問的媒體記者與網友，統一以「不關我的事！」回應。

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謝和弦, 頑童MJ116, 瘦子

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