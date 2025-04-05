金相赫酒駕「沒工作又遭詐騙5750萬」！　母心痛：能在我身邊就好了

記者張筱涵／綜合報導

出身於韓國元祖偶像樂團Click-B的藝人金相赫，近期登上節目《會做家事的男人們2》，不僅回顧出道以來的風光與低潮，也首度公開自己曾因遭遇詐騙，損失超過韓幣23億元（約台幣5750萬元），甚至賣掉2棟房產的辛酸過往。

▲金相赫。（圖／翻攝自韓網）



金相赫在節目中提到，自2005年因酒駕事件而陷入長達20年的演藝空白期，復出路途困難重重，他坦言：「因為外界對我的眼光，讓我一直無法輕易回歸螢光幕。」作為韓國首支偶像樂團Click-B的一員，金相赫當年憑著帥氣外貌與幽默綜藝感風靡一時，成為當代人氣偶像。

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如今轉型經營餐廳的金相赫，節目中展現出親自站在街頭發傳單的身影，努力重新站穩腳步。他也在鏡頭前哽咽回憶童年悲傷往事，表示自己在11歲時因事故失去父親，即便時隔30多年，母親至今仍淚眼說道：「就算他坐輪椅也好，只要能一直在我身邊就好了。」

更令人震驚的是，金相赫透露自己曾因信錯人而遭遇高達韓幣23億元（約台幣5750萬元）的詐騙，不得不賣掉兩棟市值數十億韓元的房產還債。儘管曾風光一時，如今他以全新姿態面對人生，再次站上大眾視野，引發粉絲不捨與鼓勵。

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