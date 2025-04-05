直擊／FTISLAND李洪基現身中山站「為粉絲護髮」　200人冒雨圍觀

記者吳睿慈／台北報導

南韓樂團FTISLAND主唱李洪基5日在中山出席髮品活動，他穿著一身白色西裝、頂著捲髮現身，立刻超高人氣引起一陣尖叫聲，而他難得在台灣街頭旁邊近距離見歌迷，現場雖然下著雨，仍有逾200名粉絲圍觀，人氣紅不讓。

▲李洪基拿著玫瑰花現身。（圖／記者林敬旻攝）



李洪基5日在中山區與粉絲互動，他手拿著一支玫瑰花出席，甫現身就掀起熱烈歡呼聲，他以韓文「大家好，我是李洪基」打招呼，這次為了髮品而來，他打扮時髦，捲著頭髮現身，透露自己過去髮質很差，但最近有努力保養頭髮，狀況才慢慢恢復。

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▲李洪基以一頭捲捲髮現身。（圖／記者林敬旻攝）



本次活動，一共有100名額事前在快閃店購買相關商品可參加活動，李洪基親自抽出10名粉絲，可獲得簽名、合照機會，最後2名則是大放送，由偶像親自為歌迷保養頭髮，引起全場陣陣羨慕聲。

▼▲李洪基出席髮品代言活動，粉絲擠爆南西誠品。（圖／記者林敬旻攝）



FTISLAND於1月才在桃園出席家族演唱會拼盤，時隔3個月再來見粉絲，而他們12日又將南下在高雄流行音樂中心舉辦《2025 FTISLAND LIVE ‘PULSE’ THE FINAL IN KAOHSIUNG》，開唱前搶先來台見粉絲。