台灣第一人！　林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

記者蔡琛儀／綜合報導

歌手林芯儀近年相當積極參加健美比賽，昨晚2025年NPC WORLDWIDE與IFBB PRO LEAGUE聯合主辦的健美比賽中，林芯儀更是奪Women's Fit Model女子健身模特兒，在超過300位選手中，成為七位總冠軍之一，頒獎時她還開心在台上清唱她的代表作之一、電影《等一個人咖啡》中的歌曲〈等一個人〉。

▲林芯儀健美比賽奪冠。（圖／翻攝IG／btstvfitmodel）

林芯儀去年就曾參加健美比賽並奪下第六名，是圈內相當知名的健美小姐，她過去就曾受訪透露，一開始只是想透過健身改善健康，剛好又要開演唱會，就下定決心做健身計畫、負重訓練很痛苦，也因此意外踏進健美圈。

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不過訓練過程相當艱辛，「一個禮拜要練9場重訓，原本一天只吃2餐，最後要吃到4、5餐，到演唱會時，我才有稍微恢復正常飲食，因為我發現油脂攝取量太少，有影響到我唱歌，但最痛苦的是水量的減少，我比賽最後3天是限水狀態，比賽當天我只喝100cc的水。」

▲林芯儀除了歌唱事業，近年認真備戰健美比賽。（圖／翻攝林芯儀臉書）

她昨晚奪下總冠軍後，賽事官方IG還替她製作了一張圖片，上頭用英文寫著「台灣第一位全能模特兒總冠軍」，儼然成為台灣之光。好友林育羣、王麗雅、小豬黃沐妍、林吟蔚等人也都發文或留言祝賀她。而她則笑說原本週五的駐唱演出，因要比賽而請假，「謝大家包容！」