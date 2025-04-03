YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber徐海莉（Hailey）去年11月宣布結婚，今年1月公開懷孕喜訊，目前倒數生產的她，今（3）日在頻道上傳新片分享拍攝孕婦寫真的過程，同時也罕見公開老公的長相，影片曝光後，立即掀起熱議。

▲徐海莉去年6月結婚。（圖／翻攝自Instagram／hsu_hailey）

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影片一開始，徐海莉坦言把產檢日記排得非常緊湊，並表示自己要去北投挑選孕婦寫真要穿的禮服，「我必須跟大家強調，我是先結婚才懷孕的，我是去年6月結婚，小孩是今年5月預產期。」談到拍攝孕婦寫真的心情，徐海莉表示有點緊張，一方面是沒穿過，一方面是懷孕後她的身材變化太大，所以不確定自己能穿什麼樣的禮服。

▲徐海莉公開老公長相。（圖／翻攝自YouTube／徐海莉Hailey）

緊接著，徐海莉揭曉老公的身分，正是他的經紀人丹尼爾，為此她在影片中配字寫道「徐海莉頻道10大未解之謎大公開，過了半年才公開的原因竟是？你們猜對了！黃先生=丹尼爾=徐海莉的老公。」不曾曝光另一半長相的她，如今在影片中大方公開，吸引兩派網友留言表示「我就知道」、「早已猜到」、「終於公開」、「真的沒有想到」、「果然是丹尼爾。」掀起不小討論。

▲▼徐海莉和老公拍孕婦寫真。（圖／翻攝自YouTube／徐海莉Hailey）





事實上，徐海莉在去年11月的一支影片中宣布結婚喜訊，同時也透露老公「黃先生」大她6歲，是她大學室友男友的當兵兄弟，兩人在沒有任何共同社交圈的情況下走到了一起。她分享，她在年初某天出外景回家躺在床上時，黃先生突然向她求婚，但其實原本兩人因為在台灣買婚戒費用比較高，始終猶豫不決，後來老公剛好去日本，想著日本買比較便宜，可以省點錢，沒想到她記錯戒指尺寸，最後只能當成尾戒。

▲徐海莉曾拍片分享被求婚的過程。（圖／翻攝自YouTube／徐海莉 Hailey）