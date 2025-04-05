林芯儀勇奪健美冠軍　「體脂只剩13%」狠操8個月全身傷...內幕曝光

記者蔡琛儀／台北報導

歌手林芯儀過去以〈等一個人〉、〈放開手〉、〈道聽塗說〉等膾炙人口的抒情歌曲療癒人心，昨晚她在IFBB健美比賽「Women's Fit Model」新人組以及女子健身模特兒公開組雙料奪冠，最終晉級再一舉勇奪女子健身模特兒成為「全場總冠軍，相當不容易，林芯儀開心表示：「真的沒有想過這一天！」

▲▼林芯儀魔鬼訓練8個月，體脂肪剩13%。（圖／翻攝自IFBB賽事）

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得獎後林芯儀發表感言：「這次比賽我是以本名『林珀如』報名參賽，其實我也是位歌手『林芯儀』，在忙碌的音樂事業中特別抽出時間訓練，是因為愛上這個競技項目，希望可以藉由自身的努力推廣運動，透過健身可以健出人生的態度！，從歌手到健美選手的轉變，並非一蹴而就。這是一段充滿挑戰與奮鬥的過程，但也是我追求更好自我的一部分。每一次站上舞台，無論是音樂還是健美，我都全心投入，讓自己不斷成長。』」

林芯儀分享這次備賽嚴格進行飲控進行有氧重訓、增肌減脂計畫，體脂從23%降到13%，創體脂最低紀錄，備賽8個月難免有撞牆期，林芯儀透露在賽前一個月時，因為必須減少碳水化合物攝取，很易怒及注意力不集中，曾幾次失手將啞鈴或槓片誤甩，導致臉、大腿、手臂等多處瘀青，直呼真的很考驗意志力。

她笑說：「飲控期間大多是自己備餐，所以好久沒有與朋友聚餐，若有外食，都會自備電子秤精準測量。備賽間每天到健身房鍛鍊2場，比較煎熬的是在賽前這一個月，情緒真的會很不穩定易怒，很怕暴走！」

林芯儀這次低調參賽IFBB，透露連家人都是賽前一晚才電話報備，原來她擔心要穿比基尼上台競賽，怕家人現場見到覺得太赤裸害羞，在得到全場總冠軍的好消息時，仍馬上向家人視訊分享展示一身比基尼冠軍肌肉，開心又興奮。林芯儀接下來四月投入寶吉祥音樂會嘉賓演出與新歌計畫，七月將繼續挑戰IFBB競技賽事，期望能再創造更多好成績。