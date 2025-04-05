ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

謝欣穎提到兒子認了　「是老天爺派來撫慰我的心靈」

記者葉文正／台北報導

鏡電視《誰來演戲》主持人劉品言與好姊妹謝欣穎，一如往常見面聊天，兩人大談第一次認識的過程，以及即將奔四後的人生轉變。當劉品言說：「我現在不想承擔其他的人的情緒」，謝欣穎相當認同，還說以前的她都會把別人的情緒放在心裡，別人發洩完了沒事，但身為演員的她卻會共感吸收，現在的她要學習不再照單全收，謝欣穎說：「我開始決定要對自己好一點」。現在的謝欣穎不再用一年至少要一個作品要求自己，也不再為得不得獎失落，現階段的她覺得把戲演好最重要，有入圍就很開心了，不再強求。

▲劉品言(左)與謝欣穎是相識多年的好朋友。中間為謝欣穎愛犬Cooper。（圖／鏡電視提供）

▲劉品言(左)與謝欣穎是相識多年的好朋友。（圖／鏡電視提供）

劉品言說沒有認識謝欣穎之前會覺得她很冷，熟識之後發現她只是「喜怒形於色」但不會影響別人的人，謝欣穎笑說其實從小就被說臉臭，但很多時候她只是在放空而已。劉品言跟謝欣穎也在節目中回想當初認識的過程，兩人在《1006的房客》首次合作，謝欣穎之前雖然沒見過劉品言，但私底下很常聽到她的名字，也很欣賞她在《含苞欲墜的每一天》裡毫無表演痕跡猶如角色本人的演出，所以對她不只不陌生，更有種說不出的熟悉感，以至於兩人第一次排戲見面時，謝欣穎一看到劉品言立刻笑了出來。

▲劉品言(左)與謝欣穎是相識多年的好朋友。中間為謝欣穎愛犬Cooper。（圖／鏡電視提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉品言(左)與謝欣穎是相識多年的好朋友，中間為謝欣穎愛犬Cooper。（圖／鏡電視提供）

而這一笑也打開了兩人的友誼。謝欣穎說自己是屬於不會主動結交朋友的人，而且就算跟朋友出去很多次，也不太可能會把心裡話講出來的人，但卻跟劉品言很快就成為好朋友，一起吃美食、出國、談心事，成為無話不聊的好姊妹，兩人感情好到「想不到會為了什麼事吵架」。

▲劉品言(左)與謝欣穎是相識多年的好朋友。中間為謝欣穎愛犬Cooper。（圖／鏡電視提供）

▲謝欣穎不再強迫自己。（圖／鏡電視提供）

節目中，謝欣穎也談到之前參與演出的《我們與惡的距離2》一劇，去年底在新加坡的宣傳發佈會上，光是看到劇情片段跟劇照，就讓她當場鼻酸，她說因為這次角色帶給自己的東西，「真的是我這幾年來最痛苦的」。謝欣穎也說到這幾年因為即將奔4，她在心境上有很大的轉變，學會勇敢面對而不再是逃避，尤其是在演出角色上，從覺得「可能無法勝任」到「應該會是一個滿好玩的角色」，像這次《我們與惡的距離2》的角色，如果在20幾歲時她會選擇逃避不接，而現在的她就會勇於挑戰。

謝欣穎提到狗兒子Cooper則是一臉甜笑，她表示一開始擔心自己跟狗兒子的個性會不會合不來，後來《我們與惡的距離2》殺青後，她就把全部心力放在照顧當時還不到三個月大的Cooper身上，意外讓她快速地脫離角色帶來的痛苦狀態，謝欣穎心懷感激的說：「我覺得他是老天爺派來撫慰我的心靈的」。謝欣穎也說到跟Cooper個性很合得來，因為Cooper很有靈性外，也很懂得看她的臉色，而自己也是看Cooper的眼神就知道牠想要什麼。她表示32、33歲曾經特別想當媽媽，如今「有牠就夠了」，足見她對狗兒子相當疼愛。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

免費！只要１張照片　用ChatGPT做專屬公仔動畫

推薦閱讀

台灣第一人！　林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

台灣第一人！　林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

快訊／BL劇男星張家陞認「約女粉去U2」對話　道歉：讓大家失望

快訊／BL劇男星張家陞認「約女粉去U2」對話　道歉：讓大家失望

謝和弦深夜嗆前妻：還沒離婚就偷約炮！　隔空嘲：活該被寫進歌裡

謝和弦深夜嗆前妻：還沒離婚就偷約炮！　隔空嘲：活該被寫進歌裡

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

林芯儀勇奪健美冠軍　「體脂只剩13%」狠操8個月全身傷...內幕曝光

林芯儀勇奪健美冠軍　「體脂只剩13%」狠操8個月全身傷...內幕曝光

台女星嫁香港豪門7年首鬆口離婚！婚變導火線曝光…丈夫家世驚人

台女星嫁香港豪門7年首鬆口離婚！婚變導火線曝光…丈夫家世驚人

BL劇男星被爆「私約女粉」去U2！　曖昧對話外洩「通常都情侶去」

BL劇男星被爆「私約女粉」去U2！　曖昧對話外洩「通常都情侶去」

L級女優「水太黃」吸1700萬人朝聖！　穿尿色比基尼致歉被讚翻

L級女優「水太黃」吸1700萬人朝聖！　穿尿色比基尼致歉被讚翻

《白雪公主》票房、評價跌穿地心！迪士尼急喊停真人版《魔髮奇緣》

《白雪公主》票房、評價跌穿地心！迪士尼急喊停真人版《魔髮奇緣》

林美貞突發「畢業文」瘋傳情變！與孫興分合24年…3個月前認復合

林美貞突發「畢業文」瘋傳情變！與孫興分合24年…3個月前認復合

謝欣穎提到兒子認了　「是老天爺派來撫慰我的心靈」

謝欣穎提到兒子認了　「是老天爺派來撫慰我的心靈」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

台灣第一人！　林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

快訊／BL劇男星張家陞認「約女粉去U2」對話　道歉：讓大家失望

謝和弦深夜嗆前妻：還沒離婚就偷約炮！　隔空嘲：活該被寫進歌裡

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

林芯儀勇奪健美冠軍　「體脂只剩13%」狠操8個月全身傷...內幕曝光

台女星嫁香港豪門7年首鬆口離婚！婚變導火線曝光…丈夫家世驚人

BL劇男星被爆「私約女粉」去U2！　曖昧對話外洩「通常都情侶去」

L級女優「水太黃」吸1700萬人朝聖！　穿尿色比基尼致歉被讚翻

《白雪公主》票房、評價跌穿地心！迪士尼急喊停真人版《魔髮奇緣》

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

劉品言, 謝欣穎

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 16個月大嬰兒演員出道！遭轟荒唐「連話都不會說」　公司急發聲明
  2. 陸千萬網紅「疑欠錢遭警帶走」回應了！反控前男友逼債：願為天真買單
  3. 《難哄》宣布拍電影版！「白敬亭、章若楠不回歸」過往表態被挖
  4. 咻比嘟嘩小馬認了學壞還吸毒　靠姊姊拿剃刀把自己拉回來
  5. 超洗腦神曲〈八方來財〉原唱要來台灣了！　「才26歲」背景曝光
  6. 陳喬恩46歲生日「嘟嘴放閃老公」　甜曬低胸合照：本人很滿意
  7. 台裔男子在澳洲組25人樂團！　還找2台灣大咖饒舌歌手助陣
  8. 倖田來未陪台日混血尪掃墓！　現身宜蘭「接地氣蹲路邊」：還會再來
  9. 吳謹言剛生「老公爆私約女星」遭嗆：已婚老實點！　真相曝光尷尬了
  10. 麋先生全員穿西裝了！　緊急飲控成果曝光超帥

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366