謝欣穎提到兒子認了　「是老天爺派來撫慰我的心靈」

記者葉文正／台北報導

鏡電視《誰來演戲》主持人劉品言與好姊妹謝欣穎，一如往常見面聊天，兩人大談第一次認識的過程，以及即將奔四後的人生轉變。當劉品言說：「我現在不想承擔其他的人的情緒」，謝欣穎相當認同，還說以前的她都會把別人的情緒放在心裡，別人發洩完了沒事，但身為演員的她卻會共感吸收，現在的她要學習不再照單全收，謝欣穎說：「我開始決定要對自己好一點」。現在的謝欣穎不再用一年至少要一個作品要求自己，也不再為得不得獎失落，現階段的她覺得把戲演好最重要，有入圍就很開心了，不再強求。

▲劉品言(左)與謝欣穎是相識多年的好朋友。（圖／鏡電視提供）



劉品言說沒有認識謝欣穎之前會覺得她很冷，熟識之後發現她只是「喜怒形於色」但不會影響別人的人，謝欣穎笑說其實從小就被說臉臭，但很多時候她只是在放空而已。劉品言跟謝欣穎也在節目中回想當初認識的過程，兩人在《1006的房客》首次合作，謝欣穎之前雖然沒見過劉品言，但私底下很常聽到她的名字，也很欣賞她在《含苞欲墜的每一天》裡毫無表演痕跡猶如角色本人的演出，所以對她不只不陌生，更有種說不出的熟悉感，以至於兩人第一次排戲見面時，謝欣穎一看到劉品言立刻笑了出來。

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▲劉品言(左)與謝欣穎是相識多年的好朋友，中間為謝欣穎愛犬Cooper。（圖／鏡電視提供）

而這一笑也打開了兩人的友誼。謝欣穎說自己是屬於不會主動結交朋友的人，而且就算跟朋友出去很多次，也不太可能會把心裡話講出來的人，但卻跟劉品言很快就成為好朋友，一起吃美食、出國、談心事，成為無話不聊的好姊妹，兩人感情好到「想不到會為了什麼事吵架」。

▲謝欣穎不再強迫自己。（圖／鏡電視提供）



節目中，謝欣穎也談到之前參與演出的《我們與惡的距離2》一劇，去年底在新加坡的宣傳發佈會上，光是看到劇情片段跟劇照，就讓她當場鼻酸，她說因為這次角色帶給自己的東西，「真的是我這幾年來最痛苦的」。謝欣穎也說到這幾年因為即將奔4，她在心境上有很大的轉變，學會勇敢面對而不再是逃避，尤其是在演出角色上，從覺得「可能無法勝任」到「應該會是一個滿好玩的角色」，像這次《我們與惡的距離2》的角色，如果在20幾歲時她會選擇逃避不接，而現在的她就會勇於挑戰。



謝欣穎提到狗兒子Cooper則是一臉甜笑，她表示一開始擔心自己跟狗兒子的個性會不會合不來，後來《我們與惡的距離2》殺青後，她就把全部心力放在照顧當時還不到三個月大的Cooper身上，意外讓她快速地脫離角色帶來的痛苦狀態，謝欣穎心懷感激的說：「我覺得他是老天爺派來撫慰我的心靈的」。謝欣穎也說到跟Cooper個性很合得來，因為Cooper很有靈性外，也很懂得看她的臉色，而自己也是看Cooper的眼神就知道牠想要什麼。她表示32、33歲曾經特別想當媽媽，如今「有牠就夠了」，足見她對狗兒子相當疼愛。