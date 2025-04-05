親吻金秀賢畫面曝！　女星受牽連「新劇延播」曾拍上空裸戲被罵爆

記者陳芊秀／綜合報導

南韓男星金秀賢遭爆曾和已故女星金賽綸交往，深陷未成年交往疑雲中，雙方各自指控之外，公司也提告了YouTube頻道『橫豎研究所』的金世義。他主演的新劇《山寨人生》原定4月播出，受到輿論風波影響，官方宣布延期播出，同劇女主角曹寶兒也因此受牽連，最新發文引發外界關注。

▲《山寨人生》日前曝光預告，曹寶兒（左）與金秀賢吻戲先公開。（圖／翻攝自YouTube、IG）

綜合韓媒報導，趙寶兒被部分人士視為「金秀賢爭議的最大受害者」。她去年10月與圈外男友舉行非公開婚禮，為了《山寨人生》的演出，還推遲了蜜月旅行。

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曹寶兒過去曾因作品引發爭議，她在2012年播出的古裝劇《馬醫》中飾演罹患乳癌的大官媳婦時，因拍攝大尺度裸露片段，導致自己與編劇、導演皆遭到輿論抨擊。而她在新劇《山寨人生》與金秀賢有雪中吻戲，原本是Disney+ 韓劇的強檔作品之一，如今卻等不到播出日。

而曹寶兒4日更新IG，曬出擁抱白綠色氣球的微笑照，僅標註了自己擔任模特的品牌名稱，上傳多張照片和廣告片。這是她繼去年11月21日最後一次發文後，時隔4個月再次更新，粉絲終於等到她更新近況紛紛湧入留言打氣「希望妳堅強」、「加油！女神」。

▲曹寶兒時隔4個月更新IG。（圖／翻攝自IG）