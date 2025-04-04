L級女優「水太黃」吸1700萬人朝聖！　穿尿色比基尼致歉被讚翻

記者劉宛欣／綜合報導

日本AV女優田野憂擁有L級的驚人上圍，因在作品中展現「高潮迭起、水花四射」的畫面而受到粉絲關注。然而近日她表演卻意外引發爭議，有網友在社群平台X上質疑她在番號SONE-470的作品中，潮吹顏色太黃，掀起了熱議，吸引超過1700萬人次瀏覽。台灣AV達人一劍浣春秋為此發文評論，稱經過慢速觀察後，認為顏色並無異常，質疑純屬誤解。

▲田野憂擁有L級的驚人上圍。（圖／翻攝自田野憂X）

面對網友的批評，田野憂展現高幽默感、高EQ與誠意給出了回應，她在X上公開道歉，並解釋自己拍片前3天就開始做準備，每天只喝水，沒有喝飲料，但為了美容、健康而攝取的維他命可能是原因。她直言「真的很抱歉，下次我會更小心！」此外，她還刻意穿了黃色比基尼的照片幽默回應網友，戲稱是「尿色比基尼」，試圖以輕鬆的方式化解尷尬，處置方式獲得不少讚賞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲田野憂幽默回應網友討論。（圖／翻攝自田野憂X）

一劍浣春秋進一步分析，田野憂的行動展現出當代AV女優面對社群壓力的成熟態度。他指出，一般女優多半不會回覆類似的負面評論，但田野憂不僅道歉還幽默回應，展現出「服務精神」和與粉絲互動的能力。網友紛紛表示，田野憂的處理方式令人印象深刻，也讓她在爭議中成功逆風翻盤，進一步鞏固了自己的粉絲基礎。