直擊／張學友一身黑現身飯店門口！　暖吐1句話...全場聽到快哭

記者蔡琛儀／台北報導

「歌神」張學友今（5日）在台北小巨蛋開唱，是他「60+演唱會」的第227站，今下午依然有近百名粉絲聚集他下榻飯店等著送他上班，他今天戴上黑帽，穿著黑褲、黑色的演唱會周邊帽T，再度讓現場歌迷陷入瘋狂。

▲張學友今晚演唱會第二天，上班前和粉絲0距離互動。（圖／記者李毓康攝）

張學友今天與粉絲互動長達近4分鐘，現場粉絲高呼：「學友加油」、「你好棒」、「身體健康！」他除了收下歌迷小禮物，也和昨天一樣，一一與大家握手、擊拳，有人激動拉著他告白，他也耐心傾聽，相當親民，他更對粉絲暖喊：「祝你身體健康！」讓現場眾人心情都激動不已。張學友也向媒體揮手打招呼，隨後才上車前往小巨蛋備戰演出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨晚張學友在安可橋段，加碼唱了睽違18年沒有唱過的歌曲〈好久不見〉，以及〈離人〉、〈想和你去吹吹風〉、〈餓狼傳說〉，粉絲形容宛如「開盲盒」般驚喜，他也笑說：「我盡力了真的，特別最近很想念完全無拘無束的唱歌，就是那時候狀態很好，那種唱歌的感覺。」隨後再給自己精神喊話：「可以的！」讓現場爆出陣陣掌聲和歡呼替他應援。

▲▼張學友上班前彷彿開了場小型見面會，上了車還持續和眾人揮手致意。（圖／記者李毓康攝）