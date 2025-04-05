快訊／BL劇男星張家陞認「約女粉去U2」對話　道歉：讓大家失望

記者蕭采薇／台北報導

27歲男星張家陞曾參加《全明星運動會4》表現搶眼走紅，最近演出BL劇《獨佔接班人》。然而劇集正在播出中，他被爆私約粉絲，對此他5日在社群道歉，並承認對話內容確有此事：「我要向因我輕佻言語而感到不舒服的粉絲道歉，作為一名公眾人物，我應該時刻注意自己的言行。」

▲BL劇男星張家陞遭爆私訊女粉絲。（圖／翻攝自IG、微博）

5日在Threads、微博曝光一連串截圖，並聲稱是張家陞與某位女粉絲的對話。根據截圖對話，他問「妳有去過U2嗎？」並解釋該處像私人包廂可以看電影、有枕頭可以躺著，笑回「通常都情侶去」。

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▲張家陞（左）在BL劇《獨佔接班人》與毛祁生（右）配對。（圖／LINE TV提供）

女粉絲將其理解為在大陸的私人電影院。接著他問「要去嗎」，女粉絲問「怎麼回事？話題怎麼往這個方向走了，不是都是情侶才會去的嘛？」而他回答「開玩笑的」、「因為怕尷尬所以說開玩笑的」，對話曝光後引起熱議。

張家陞聲明全文

**致所有支持我的粉絲及公眾：**

大家好，我是張家陞。今天，我懷著深深的歉意向大家發表這份聲明。

近日，有關我私下與粉絲在網上互動過於親密以及戲劇宣傳沒盡心的事情引起了的討論。首先，我要向因我輕佻言語而感到不舒服的粉絲道歉，作為一名公眾人物，我應該時刻注意自己的言行，並對與粉絲之間的互動保持專業和恰當的分寸，造成你們的不適非常對不起；接著我要向所有受到影響的粉絲、劇組以及一直以來支持我的朋友們真誠地道歉，由於我的疏忽和不成熟，這次的行為不僅讓大家失望，也可能對部分人造成了困擾。

我深刻反省自己的行為，並認識到這樣的舉動不僅對我個人形象造成負面影響，更可能損害到粉絲與藝人之間應有的信任和界限。作為一名公眾人物，我有責任維護健康、正面的交流方式，而不是讓任何人感到不安或誤解。

在此，我承諾未來一定會更加謹慎地處理與粉絲之間的互動，時刻保持專業態度，並遵守行業規範。我也會加強自我管理，避免類似情況再次發生。

而關於網傳直播戲劇宣傳的截圖實為兩件不同的事，一為宣傳直播，一為TikTok 直播。針對在戲劇宣傳直播部分，我和幾位主演們一起工作的時候是非常快樂的，但的確因在合體宣傳時我比較不知道怎麼去插話和答話，怕打斷節

奏，呈現被動式的發言，讓毛毛、瑋澤、靖恆分擔了我部份的工作，很謝謝三位在過程中的幫忙，同時也再次跟三位致歉。

而在 TikTok 直播部分，我確實由於前陣子工作時間安排上的擠壓，因疲憊而產生了一些負能量但自己沒有調節好，還跟粉絲抱怨，實為非常不成熟的舉動，也謝謝 TikTok 直播過程中支持過我的粉絲們。

最後，再次向所有受到影響的人致以最誠摯的歉意。感謝大家的包容和指正。

也很謝謝公司給我的演出資源和機會，我會更敬業，我會用實際行動來回應大家的期待，努力成為一個更值得信任、更負責任的人。

謝謝大家。

張家陞 2025.4.5