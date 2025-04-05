林美貞突發「畢業文」瘋傳情變！與孫興分合24年…3個月前認復合

記者陳芊秀／綜合報導

女星林美貞昨日（4）突然宣布「終於『畢業了』，一切重新開始！」，引發外界揣測。而她的感情生活隨即引發關注，與男星孫興分分合合20年，兩人去年平安夜承認三度復合，這次發文再度令人聯想是否感情生變。

▲林美貞突發「畢業文」，引發外界揣測。（圖／翻攝自臉書）

林美貞在文中提到，上天給予的每一門課程都需要用心修習，無論時間長短都不可逃避。她坦言「是自己智慧不夠，所以才一直重修最後重重的一課」，現在終於「看懂了」、「明白了」，最後更說「終於可以下課了」！

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貼文最後，林美貞Hashtag如「人生感悟」、「永遠修不完的課」、「畢業了」、「沒事不要去探討人性」等，疑似經歷不小的衝擊。貼文搭配一張淺淺微笑的照片，眼神若有所思，粉絲紛紛留言打氣「你值得更好的加油」、「姐加油！！！人生上課下課…不管什麼課..我都支持我美麗的姐」。

▲林美貞：「是自己智慧不夠，所以才一直重修最後重重的一課。」（圖／翻攝自臉書）

現年54歲的林美貞與孫興分分合合，2001年與孫興結婚，婚後生下一子，然而男方與大陸演員駱麗娜發生婚外情，2007年辦理離婚，然而2014年兩人又復合、拍婚紗照，不料男方2019年激吻新歡「燕子」，她證實雙方斷聯。而據《鏡週刊》去年報導，她到台東拍戲時，孫興被發現在當她的貼身助理；兩人還相約到泰國度假，隨後，男方透過經紀公司艾迪昇傳播承認已與女友「燕子」和平分手，證實舊情復燃。復合消息剛滿3個月，兩人感情現況再度引發外界關注。