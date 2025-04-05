記者黃皓瑋／綜合報導

女星陳又榕（波波蓁）曾是女團「Ciao俏女孩」的一員，近年則活躍於《市井豪門》、《愛的榮耀》等多部八點檔。近期她宣佈將參加「2025雙北世界壯年運動會（世壯運）」的舉重項目，並分享自己的訓練過程與成果，引發大批網友關注。

▲陳又榕將出戰世壯運舉重項目。（圖／翻攝自陳又榕Facebook、IG）



陳又榕近期在社群平台分享報名參加世壯運的心路歷程，透露自己一開始其實有些猶豫：「我這種能力、這個成績去比賽，是不是有點好笑？」她也坦言每次被問起舉重能力時，都有些不好意思回答：「因為我連30公斤都覺得超級難！」不過陳又榕也認為，參與運動賽事的並非為了「證明自己可以」：「這句話對我來說太沉重，也不好玩。」

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▲▼陳又榕曬出訓練成果。（圖／翻攝自陳又榕IG）



陳又榕也透露自己在今年世壯運的目標，是拿下總和80公斤的成績，然而她在先前的熱身賽中成績為63公斤，2者間仍有17公斤的差距，不過她正向地表示：「目標當然重要，但失敗不是結束，跌倒了還能爬起來，這正是運動帶給我的一課。」

▲陳又榕坦言目前的成績與目標仍有差距。（圖／翻攝自陳又榕IG）



▼陳又榕IG貼文。（翻攝自陳又榕IG）

