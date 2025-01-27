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拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」！徐錦江起生理反應…反射動作被讚爆

記者劉宜庭／綜合報導

在電影與戲劇中，激情戲碼幾乎不可或缺，男女主角在詮釋這類場景時，除了要傳達情緒與表情外，還需確保肢體動作不讓對手演員感到不適。其實，在鏡頭背後，專業演員們都會事先做好防護措施，從胸貼、膚貼到膠帶固定，甚至特製的內衣褲，都是為了避免意外發生，並保護隱私。

1. 胸貼與膚貼的應用

李佳薇的《煎熬》與《像天堂的懸崖》MV因尺度大而引起熱議。前者的女主角雖未全裸，但激烈的床戲與背部裸露畫面，仍因內容涉及暴力和色情元素遭YouTube禁播。而《像天堂的懸崖》中，女主角僅用胸貼與肉色丁字褲遮掩重點部位，上演多種性愛姿勢，畫面露骨一度掀起爭議。

▲▼《煎熬》MV畫面。（圖／翻攝自YouTube／李佳薇 Jess Lee 官方音樂頻道）

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▲《煎熬》MV畫面。（圖／翻攝自YouTube／李佳薇 Jess Lee 官方音樂頻道）

▲李佳薇請願上《歌手2024》。（圖／翻攝自微博／李佳薇）

▲李佳薇。（圖／翻攝自微博／李佳薇）

2. 男演員的膠帶防護

在香港情色電影《肉蒲團》中，為避免拍攝時出現尷尬，男演員會用膠帶將重要部位固定。導演何華超透露，這種方法雖有效，但對演員來說相當不舒服，經常拍攝一整天無法上廁所，讓演員苦笑直呼「痛到不行」。張孝全在電影《女朋友。男朋友》中更為裸奔戲花了7小時，膠帶加上襪子的多重防護，甚至還需修剪體毛，過程艱辛可見一斑。

▲金馬獎入圍酒會，最佳男主角提名張孝全。（圖／記者林敬旻攝）

▲張孝全。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

3. 特殊道具：口罩

南韓男星宋承憲在《人間中毒》中挑戰大尺度床戲，飾演一位出軌的軍官。他為了避免敏感部位暴露，不僅用膠帶包裹，還加上口罩作雙重保護，比女演員更為謹慎，展現對專業的尊重。

▲▼宋承憲。（圖／翻攝自Instagram／songseungheon1005）

▲宋承憲。（圖／翻攝自Instagram／songseungheon1005）

4. 紳士風度的「立刻喊卡」

香港演員徐錦江以三級片成名，拍攝親熱戲時，若不慎產生生理反應，第一個反射動作就是會立即喊卡，等待情況恢復後再繼續拍攝，這樣的紳士行為深受女星好評，甚至讓不少對手演員在戲後寫卡片表達感謝。

▲▼徐錦江。（圖／翻攝自微博／徐錦江）

▲徐錦江。（圖／翻攝自微博／徐錦江）

事實上，無論電影還是戲劇，親熱戲看似火辣，實則挑戰重重。拍攝全裸戲時，演員通常會用防護措施保護隱私，而在高溫片場持續工作數小時，還得面對多名工作人員圍觀與導演的細節指導，讓「激情」瞬間消失殆盡。就有電影人士坦言，床戲大多需要分段拍攝，通常僅捕捉局部表情或背影，一場戲下來消耗極大體力，並非螢幕上呈現的那麼輕鬆。

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徐錦江, 床戲

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